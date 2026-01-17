台灣經驗美國想複製 外媒「1句話」揭台灣模式精髓

台美關稅談判敲定。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，並取得美國「232條款」最優惠待遇，成為全球首個獲此優惠的國家；作為交換，台灣企業承諾加大對美投資，重點鎖定半導體、人工智慧（AI）與能源等領域。外媒指出，在供應鏈重組與地緣政治風險升高下，此舉標誌美國產業戰略轉折，台灣的產業聚落經驗正成為重要借鏡，並表示，「決定成敗的不是國土大小，而是戰略布局、技術能力與長期投資」。

《International Business Times》報導，去年川普上任後推出關稅計畫，旨在解決貿易逆差問題。對台灣進口商品的關稅最初為32%，經談判降至20%的暫時性關稅，現依協議進一步降至15%，並包含部分產品豁免關稅，如學名藥與飛機零組件，以降低產業成本，而赴美投資的台灣企業將可享相關優惠，確保投資長期具有競爭力與可持續性。

根據協議內容，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，但作為交換，台灣半導體與科技企業將對美投資2500億美元（約新台幣7.9兆元），並由台灣政府提供赴美投資企業2500億美元信保。

報導指出，台灣半導體產業以台積電（TSMC）為龍頭，受惠於全球對AI與高效能運算需求激增，業績持續成長。台積電在最新一季財報中，淨利較去年同期成長35%，並宣布將於2026年前將資本支出提升至520億至560億美元（約新台幣1.6兆元至1.7兆元）。

外媒指出，其中相當比例的資本支出將用於擴大美國的高科技製造產能。台積電正加速在亞利桑那州及其他美國州份建設晶圓廠，作為其長期美國戰略布局的一部分。

產業分析師指出，台積電在先進AI晶片領域的領導地位，是其在短期市場波動中保持韌性的關鍵，透過在美國本土生產 ASIC、GPU等晶片，以滿足美國對AI基礎設施日益增長的需求。

外媒指出，除了產業層面的影響外，台美貿易協議具有相當重大的戰略意義。透過深化與台灣的合作，美國得以強化其在亞太地區的布局，同時在與中國的關係中取得平衡。北京方面以台灣為其領土一部分為由，抨擊該協議是「經濟掠奪」。

不過報導指出，台灣的發展模式結合了戰略視野、政府政策支持與民間企業的執行力，美國正希望透過引入這套模式，建立能夠因應全球需求、具備長期競爭力的永續產業生態系。

川普也形容，台美協議是推動製造業回流的歷史性行動，將帶動國內生產並強化美國的全球競爭力，對美國勞工與政策制定者而言，該協議釋出明確訊號，美國正重新聚焦高科技製造與以創新驅動的經濟成長。

外媒分析，台灣從零建立全球科技產業版圖的經驗，為美國提供了1套關於創新、經濟成長與產業振興的藍圖。若相關規劃能有效落實，這些世界級工業園區有望成為關鍵轉捩點，象徵美國本土製造實力與科技主導地位的新時代來臨，也證明決定成敗的不是國土大小，而是戰略布局、技術能力與長期投資。

