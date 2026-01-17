台積電赴美投資全紀錄！和台美關稅有關？懶人包1次看

台美關稅談判協議敲定的同時，台積電的投資成為重點關注對象。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判協議敲定，台灣關稅降至15%，但交換條件是，台灣科技產業將承諾至少對美國進行2500億美元的直接投資，涵蓋先進半導體、能源與人工智慧等領域，以促進美國半導體、能源和人工智慧的生產，台灣政府提供同額信用擔保。《路透》指出，台積電的投資成為重點關注對象，並統整出台積電近幾年對美投資過程。

川普政府15日公布的協議條款，對台灣出口貨品課徵的關稅，將從原本的20％下調至15%，使其與日本與南韓看齊；日韓已於去年各自與美國達成類似協議。

台灣的科技產業將承諾至少2500億美元（約新台幣7.9兆元）的直接投資，用於擴大在美國的先進半導體、能源與人工智慧（AI）相關營運，此外，台灣也同意再提供2500億美元的信用保證，用於進一步投資美國的半導體供應鏈。

而根據美國商務部長盧特尼克表示，其中包括台積電此前約1000億美元（約新台幣3.1兆元）的投資承諾，他也說，期待台積電將「大舉投資、規模更大」，他說，「你也看過（台積電投資）規模可能翻倍的報導，且這是台積電的部分，我們還有半導體供應鏈的其餘部分」。

報導表示，台積電1月15日召開法說會，並在會上暗示計劃在美國擴大產能，但並未詳細說明除已承諾的1650億美元（約新台幣5.2兆元）之外的任何其他投資。

不過台積電財務長黃仁昭接受外媒專訪時澄清，「美台貿易協定是兩國政府之間的事情，我們不參與其中」，否認台積電在美投資計劃與談判有直接聯繫。他強調，由於客戶的需求，台積電正繼續並加快在亞利桑那州的投資。

他受訪時也強調：「最先進製造技術仍會留在台灣。」

以下是《路透》統整台積電在美國的投資詳情：

2020年5月：台積電宣布首筆投資120億美元（約新台幣3794億元），作為其在亞利桑那州建設首個先進半導體製造廠計劃的一部分。

2024年4月：台積電宣布計劃在亞利桑那州建造第3座工廠，使總投資超過650億美元（m,約新台幣2.05兆元）。

2025年3月：台積電表示將擴大在美國的投資，總額將達到1650億美元，其中包括3個新的晶圓廠、2個先進封裝廠和1個研發中心。

2026年1月：台積電宣布已完成在美國亞利桑那州購買第2塊土地，以支援其擴張計劃，並使其能夠更靈活地應對人工智慧相關的強勁需求。該計劃將使台積電能夠在亞利桑那州擴大其獨立的超大晶圓廠聚落（GIGAFAB cluster）。

亞利桑那州廠現況

台積電首個晶圓廠：該工廠已投入運營，於2024年第4季開始大量生產，採用4奈米技術。

第2座晶圓廠：第2座廠建造已完成，計劃於2026年進行設備搬遷和安裝。該晶圓廠將採用3奈米製程技術，預計將於2027年下半年開始量產。

第3座晶圓廠：2025年4月破土動工，該工廠將生產2奈米及更先進的製程技術，目標是在本世紀末實現大量生產。

台積電正在申請第4、第5和第6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1個研發中心的建造許可。目前尚未公佈其他時間表。

台積電的客戶有誰？

蘋果公司（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等，都是台積電亞利桑那工廠的客戶。2025年4月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果是台積電亞利桑那工廠的首家也是最大的客戶。

此外，2025年10月，台積電亞利桑那廠開始採用其先進的N4P製程，量產輝達的Blackwell GPU。

