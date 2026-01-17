黃金「高目標價」出爐！但仍遭下殺

週五（16日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（16日）黃金價格下跌，投資人在近期屢創新高之後選擇獲利了結。

黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司4592.29元，盤中曾低至4536.49美元。

請繼續往下閱讀...

2月交割的黃金期貨下跌0.6%，報每盎司4595.40美元。

金價本週累計上漲1.9%，是連續第二週週線收紅。

《路透》報導，Marex 分析師梅爾（Edward Meir）表示：「在連續數週大漲後，大宗商品整體回落，出現一些獲利了結。中東緊張局勢緩解，也使黃金以及其他金屬、尤其是白銀，失去一部分的地緣政治溢價。」

隨著伊朗抗議活動平息、美國總統川普轉為觀望態度、俄羅斯總統普廷介入斡旋，地緣政治緊張局勢似乎有所緩和。

在貿易方面，美國和台灣週四達成了1項協議，降低了台灣許多半導體出口產品的關稅，並將新的投資引入美國科技領域，但這可能會激怒中國。

同時，根據LSEG數據，聯邦公開市場委員會（FOMC）在上半年可能維持利率不變，首次降息25個基點（1碼）的時間點預估落在6月。

梅爾說：「我仍認為，金價在今年某個時間點有機會觸及5000 美元，但這段期間也會出現較大幅度的回檔。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法