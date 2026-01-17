國際油價連假前反彈收高！專家點名「這件事」市場最怕

國際油價週五（16日）收盤走高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於部分投資人在美國為期3天的馬丁路德金恩紀念日（Martin Luther King, Jr. Day）連假前回補空單，加上市場對美國可能對伊朗發動軍事打擊的疑慮仍未消散，國際油價週五（16日）收盤走高。不過專家指出，市場最擔憂的，仍是伊朗是否會封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），該處是原油海運的重要水道。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 59.44 美元，上漲 25 美分，漲幅 0.42%。

布蘭特原油收在每桶 64.13 美元，上漲 37 美分，漲幅 0.58%。

Again Capital LLC 合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，週五大部分漲幅似乎來自投資人在長週末前提前買進原油供應。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「隨著航母打擊群朝波斯灣方向移動，短期內看來不太可能真的發生什麼事。」

美國海軍航空母艦「林肯號」（U.S.S. Abraham Lincoln）在南海執行任務後，預計將於下週抵達波斯灣。

弗林表示，抵銷這些地緣政治擔憂的因素之一，是來自委內瑞拉的潛在供應增加。

他說：「來自委內瑞拉的供應並未形成原先預期的洶湧洪流。今天的買盤，似乎是投資人不希望在長週末期間處於空頭部位。」

本週稍早，隨著伊朗爆發抗議活動，以及美國總統川普暗示不排除進行軍事打擊，兩大原油指標價格一度升至數個月高點；但週四油價大跌逾 4%，原因是川普表示德黑蘭當局對抗議者的鎮壓行動正在緩和，市場對可能干擾石油供應的軍事行動憂慮因而降溫。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師在報告中指出：「最重要的是，市場仍擔心，一旦情勢升高，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，而全球約四分之一的海運石油供應需經由該水道。」

報告續稱：「若在這方面出現持續緩和的跡象，委內瑞拉的動態很可能重新成為市場焦點，近期遭制裁或受阻的石油，將逐步流入全球市場。」」

