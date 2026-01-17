沒念大學也能做！10大高薪工作曝光、年薪上看248萬元

在「無須大學學歷即可從事的10大高薪工作」中，以飛機維修技師的薪資中位數最高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過在某些職業中，沒有大學學歷的勞工也有相當比例能夠獲得高薪。美國媒體依照美國勞工統計局（BLS）數據，整理出「無須大學學歷即可從事的10大高薪工作」，其中以飛機維修技師（Aircraft mechanic）的薪資中位數最高，來到78680美元。

《CNBC》報導，美國新聞雜誌《美國新聞與世界報導》（U.S. News）整理了美國勞工統計局數據，發現一些不用上大學，也可以找到薪資優渥、具備長期職涯發展性，且能讓從業者對工作產生滿足感的工作。

請繼續往下閱讀...

而這些許多不需學位的高薪工作，主要集中於技職類或高度專業、且高度仰賴人際互動的職位。隨著企業導入人工智慧（AI），導致部分白領職位受到衝擊，這類工作也被視為具備較高的工作安全感，這點正逐漸成為 Z 世代在思考是否值得上大學、以作為職涯起點時的重要考量。

下列為無須大學學歷即可從事的10大高薪工作：

1. 飛機維修技師（Aircraft mechanic）、薪資中位數為78,680美元（約新台幣 248萬7862 元）。

2. 基層員警（Patrol officer）、薪資中位數76,290美元（約新台幣 241萬2290 元）。

3. 高階行政特助（Executive assistant）、薪資中位數74,260美元（約新台幣 234萬8101 元）。

4. 建築與施工稽查人員（Construction and building inspector）、薪資中位數72,120美元（約新台幣 228萬434 元）。

5. 空服員（Flight attendant）、薪資中位數67,130美元（約新台幣 212萬2651 元）。

6. 業務代表（Sales representative）、薪資中位數66,780美元（約新台幣 211萬1584 元）。

7. 音響工程技術人員（Sound engineering technician）、薪資中位數66,430美元（約新台幣 210萬517 元）。

8. 水電管線工人（Plumber）、薪資中位數62,970美元（約新台幣 199萬1111 元）。

9. 手術室技術員（Surgical technologist）、薪資中位數62,830美元（約新台幣 198萬6685 元）。

10. 鋼構施工人員（Structural iron and steelworker）、薪資中位數62,700美元（約新台幣 198萬2574 元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法