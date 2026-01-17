UNIQLO又出神包！2026年新款肩背包來了 功能細節一次看

日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，而由英國知名設計師Clare Waight Keller合作「UNIQLO : C」聯名系列，更是廣受消費者喜愛。日本媒體指出，12月中旬上架的UNIQLO : C的2026年春夏系列新品，以「抽繩肩背包」（ドローストリングバッグ）最受外界矚目，售價僅2990日圓（約607元新台幣），卻是可肩背、可手提使用的2WAY設計，被讚「好搭又好放」。

日媒報導，抽繩肩背包是掌握潮流趨勢的束口型包款，適用於各種不同場合。包款尺寸為高27公分、上寬48.5公分 、 底寬30公分，無論是購物或短時間外出，都相當合適。

請繼續往下閱讀...

包口能大幅打開是一大優點，物品一目了然，也可以將束口繩拉緊來使用，不論是打個蝴蝶結牢牢固定，或是不打結、自然垂放，營造出隨性氛圍，都能依照穿搭改變不同風格。

由於包口中央設有一顆磁扣，兩側邊緣各有一顆按釦，將這3顆釦子扣起後，再把最長可調整至 123 公分的肩背帶拆卸，就能像托特包一樣使用。

抽繩肩背包內側設有拉鍊口袋，鑰匙等貴重物品放在這裡很安心。外側則有一個乍看之下不太顯眼的口袋。雖然開口較窄，但內部橫向空間相當充足，連手機橫放都沒問題。

但報導分析，抽繩包主打的是「皺感造型」的視覺特色，因此包內並沒有填充棉。所以如果平時習慣使用有內襯填充，或是皮革等較為挺硬材質的包款的消費者，可能會覺得這款包的布料偏薄。而提把寬度約 1.5 公分，以 UNIQLO 的包款來說算是偏細。

日媒指出，「抽繩肩背包」（ドローストリングバッグ）是UNIQLO : C的2026年春夏系列，受到矚目的新品之一。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法