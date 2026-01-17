多家韓媒關注台美關稅 憂衝擊半導體業

台美關稅協議定案，台灣關稅稅率降至15%。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家。這樣的談判成果也引發國際關注，南韓媒體也對此進行報導，由於與台灣半導體產業有競爭關係，擔心韓國半導體展業會受到影響，多家韓媒也關注，去年美韓協議的「最惠國待遇」原則，還不清楚具體會如何實施，擔心「待遇不低於台灣」的說法淪為一句空話，並提出韓國必須以台灣獲得的協議為基礎進行談判，並制定與其投資規模和戰略價值相稱的關稅豁免條款。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，針對台美經貿關係取得重大突破，中國昨日跳腳聲稱「堅決反對」，外交部昨（16日）重申中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙。

與此同時，韓國媒體也對此進行報導，其中南韓中央日報在報導中擔憂，近日美國總統川普宣布，對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品，加徵25%的進口從價關稅，不過台積電在美再加蓋5座工廠，可受惠關稅豁免條款，反觀韓國可能在半導體競爭中失去優勢，恐面臨最壞的情況。

韓國科技與經濟新聞媒體「Foeconomy（포커스온경제）」則在報導中指出，美台關稅談判定案，台灣的關稅豁免條件出爐，外界關注韓國能否獲得與台灣類似的關稅豁免，相較於台灣取得的優惠條件，韓國目前仍停在「原則上」的討論階段，去年11月美方表示，韓國不會比其他主要的半導體貿易夥伴，獲得更不利的待遇，但具體會如何落實，目前尚不清楚。報導呼籲韓國必須以台灣獲得的協議為基礎進行談判，並制定與其投資規模和戰略價值相稱的關稅豁免條款，以免讓「待遇不低於台灣」的說法淪為一句空話。

韓國經濟新聞更在標題直言「三星電子與SK海力士岌岌可危」，報導指台灣獲得15%關稅，讓韓國擔憂加劇，報導一樣提及去年11月美韓的談判進度，關切目前仍不確定，美國承諾韓國在半導體關稅方面不會比台灣處於不利地位，具體將會如何實施，韓國政府雖聲稱這是「半導體關稅的有效最惠國待遇」，但外界擔心「不低於其競爭對手的待遇」這樣的說法，只是聲明性的，在未來可能會出現解讀上的爭議，具體意涵亟待釐清。韓國半導體產業也擔心，美國政府會透過關稅施壓，迫使他們進一步投資。

每日經濟新聞報導則指出，台灣獲得的關稅降至15%，與日本及南韓一樣，且美方允許台灣企業在美進行2500億美元的直接投資，台灣政府則提供2500億美元的信貸擔保，以支持台灣企業在美國的額外投資，台積電則是預計在美興建5座半導體工廠。對此報導一樣提及去年11月美韓協議的「最惠國待遇」原則，並指韓方與台灣之間存在競爭關係，外界擔憂韓國半導體展業會受到影響。

