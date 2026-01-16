台積電助力威猛！大摩看好艾司摩爾股價有望飆70％

艾司摩爾股價今年以來已漲25%。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著晶片製造商擴大支出，以滿足人工智慧（AI）激增的需求，摩根士丹利（大摩）預測，在最樂觀的景況下，晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）的股價有望大漲70%。

這家半導體設備製造商是大摩首選個股之一。大摩分析師指出，在艾司摩爾最大客戶台積電的財報顯示，AI支出熱潮並未放緩後，他們對艾司摩爾的信心進一步增強，今年以來，艾司摩爾股價已上漲25%。

大摩分析報告說，「晶圓代工與記憶體較高的支出，以及優於預期的中國需求，增強我們的信心」。

在該銀行的樂觀預測中，如果艾司摩爾利潤高於預期，且科技股估值持續走高，其股價可能飆漲至2000歐元。根據彭博彙編的數據，他們的基礎預測是，艾司摩爾股價將觸及其1400歐元目標價。

艾司摩爾16日盤中股價大漲5.37%至1331.6歐元，市值達約5160億美元，成為第3家突破5000億美元門檻的歐洲公司。

台積電強於預期的展望引發對AI支出新一波的樂觀情緒。此外，台灣與美國達成貿易協議，使台灣半導體公司將直接投資美國2500億美元。

除了台積電，記憶體價格上漲將促使記憶體製造商擴大產能，進而推動對艾司摩爾設備的需求。摩根士丹利也說，艾司摩爾對中國晶片製造商的銷售也一直優於預期。

