江啟臣虧關稅從加護病房轉出 何欣純批經濟產業不需顏色

台美關稅降到15%，何欣純肯定提昇台灣機械丶工具機、手工具等傳統基礎工業的競爭力。（圖：何欣純服務處提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美達對等關稅調降為15%且不疊加，與日、韓、歐盟齊平，藍營卻有不少人急著唱衰，包括國民黨主席鄭麗文稱是最起碼要求，有什麼值得高興，立法院副院長江啟臣也說「台灣產業只是從加護病房換到普通病房而已」；民進黨台中市長參選人、立委何欣純強調，經濟產業沒有顏色、也不需要顏色，台灣產業韌性從來都不是在惡意的口水裡成形。

何欣純說，台美對等關稅調降為15%且不疊加，與日、韓、歐盟齊平，可讓台灣產業鬆口氣，做更長遠、充足的布局與準備，尤其是台灣機械、工具機、手工具等傳統基礎工業的競爭力。

請繼續往下閱讀...

她說，機械公會發布新聞稿，肯定對美關稅爭取到15%且不疊加，為台灣許多產業爭取到與日、韓等競爭對手國重回公平的出發點，公會並感謝談判團隊與政府相關部門通力合作；工具機公會更盛讚是正面訊號，但也提醒匯率穩定、減少不確定性。

何欣純說，但很遺憾看到江啟臣受訪時說，台美關稅談判今天就算定案，黃金搶救期也已經過去，更稱「台灣產業只是從加護病房換到普通病房而已」，國民黨主席鄭麗文也說「關稅15%且不疊加這最起碼要求，有什麼值得高興」，都把這場談判結果說成一文不值，「真的要這麼唱衰嗎？」。

她強調，台中以中小企業、傳統基礎產業居多，「經濟產業沒有顏色、也不需要顏色」，台灣產業韌性哪個不是靠實力拚出來的，從來都不是在惡意的口水裡成形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法