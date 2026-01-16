先進晶片需求是台積電產能3倍 韓媒：科技大廠排隊求購

尖端晶片需求是台積電產能3倍之多。（台積電檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國IT專業媒體《The Information》指出，「先進晶片的需求是台積電產能的3倍之多，來自輝達、Google、博通與其他科技企業的訂單爆量，到了台積電根本消化不了的地步」，韓國《朝鮮日報》報導，台積電創紀錄的營收與淨利正說明科技大廠排隊求購更多晶片。

《朝鮮日報》16日報導，台積電去年第4季創銷售與利潤最高紀錄，為去年第2季以來，連續3季刷新紀錄，在此動能推動下，台積電2025全年銷售與利潤創空前新高，這樣的成果來自台積電幾乎獨攬了輝達、超微等高效能AI晶片設計大廠的訂單。

台積電15日公佈，去年第4季營收年增21%至337.3億美元；淨利飆漲35%至16.3億美元，營業利潤站上182.15億美元。該數據不僅超越三星電子同期138億美元的營業利潤，也高於三星2018年第3季創下的161億美元最高紀錄。台積電預期今年銷售將年增30%。一名半導體業者說，「隨著尖端製程的營收開始完全反映，台積電的高成長預期持續下去」。

報導說，台積電營業利潤之所以超越三星電子，原因在於其佔營收54%的高利潤結構，一般大型製造與IT硬體公司的營業利潤率僅5%至15%之間，而獲利較高的軟體企業，則在20%至30%，因此台積電35%的獲利能力可謂壓倒性的。

台積電的高利潤源於其多數營收來自高附加價值的先進製程，加上近期人工智慧（AI）需求爆增，形成了客戶排隊求購的「賣方市場」。

台積電第4季最新的3奈米製程佔其去年第4季總營收28%，較前一季成長3個百分點，創紀錄新高。該製程是生產最新AI半導體與旗艦行動晶片的最先進製程，由於台積電壓倒性的市占率，使其對手無立錐之地，利潤相對較高，這意謂，高附加價值先進產品，比如AI半導體同時推動台積電的營收成長與利潤擴大。

事實上，AI半導體在台積電的營收比重日益增加。分析師指出，傳統上台積電最大客戶蘋果佔2024年營收22%至25%，去年降至20%。反觀，2024約佔10%的輝達，該佔比逐漸上升，預料今年將與蘋果旗鼓相當。

在台積電先進封裝（CoWos）產線上，輝達已搶佔逾半數產能，分析師指出，未來兩年，台積電AI繪圖處理器（GPU）的先進封裝產能已被一掃而光了。

