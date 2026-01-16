亞泰忘年會登場 今年續拓光機電多元應用

亞泰今日舉辦忘年會。圖為董事長賴以仁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）子公司、CIS模組廠亞泰（4974）今日舉辦忘年會。董事長賴以仁指出，去年亞泰獲利穩健，今年並將持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多元應用，持續開創新的成長動能；同時，全面強化品質、成本管控及生產效率，將創造最大營運效益。

亞泰去年（2025）年營收約37.13億元，稅後淨利約3.74億元、年減29%，每股稅後盈餘（EPS）5.16元。該公司說明，主因是2024年創新高，基期較高導致同比年減所致。

請繼續往下閱讀...

亞泰聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，擴大產品多元應用領域；包含持續與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品，面向多種應用場景，並積極發展其他如barcode reader感測封裝等產品，發揮產品多元應用效益，持續開創新的成長動能，展現公司競爭力。

亞泰表示，該公司靈活運用中國深圳、緬甸兩廠優勢成為客戶最佳生產基地，持續滿足客戶各種需求，積極爭取與客戶更多合作機會，並全面強化品質、成本管控及生產效率，期望創造最大營運效益。此外，亞泰也提前進行溫室氣體範疇三盤查，將持續精進永續範疇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法