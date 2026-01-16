買了恐後悔！汽車專家點名「建議別買」4款油電車

《GOBankingRates》報導，汽車專家認為4款油電混合車該停止購買。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，自從2000年代初期掀起混合動力浪潮後，幾乎每個汽車品牌都競相推出自家的混合動力車款。不過，若你希望買到一輛能長期使用、問題不多的混合車，專家提醒，有幾個品牌與車型最好避開。以下是汽車專家建議「立刻停止購買」的4款油電混合車。

1.福特（Ford） F-150 Hybrid

福特 F-150 Hybrid 試圖為皮卡市場提供不同於小型混合車的選擇，但車主回饋卻暴露出不少問題。首先是可靠度疑慮，再來是油耗表現不如預期。知名汽車評測網站《Edmunds》在2022年指出，該車實際燃油效率低於官方估值，這些因素加在一起，使其吸引力大打折扣。專家Carl Rodriguez表示，這款車在可靠度排名中表現偏低，「《消費者報告》顯示，問題主要集中在電池與變速箱系統。」

2.BMW ActiveHybrid 5

這款車原本定位為兼具豪華與節能的房車，但實際表現卻不如期待。油耗與售價不成比例，再加上行李廂空間有限，讓這款車在實用性上大幅扣分。Rodriguez直言「BMW ActiveHybrid 5 掛著品牌光環，卻沒能達到應有水準。它的平均油耗只有每加侖26英里，對一輛混合動力車來說簡直低得離譜，彷彿它只有一個任務，卻完全沒完成。」

3.路虎（Range Rover）Evoque PHEV

這款車售價高昂，雖然外型與配備吸睛，但《Car and Driver》形容它的油耗表現「相當慘淡」，而且後座空間狹小，成人乘坐並不舒適。汽車專家Ruth Calkins指出，「幾乎每三位車主就有兩位抱怨這款車的電系統、車體與引擎問題。頻繁故障，加上資訊娛樂系統不穩定，讓 Evoque PHEV 成為非常不值得考慮的混合動力車款。」

4.現代（Hyundai）Tucson Hybrid

這款也被點名存在可靠度問題。車主回報包括變速箱異常、引擎狀況不佳、煞車表現差，甚至還有懸吊系統問題，影響乘坐舒適度。Rodriguez 表示，「數據看起來 Tucson Hybrid 似乎樣樣到位，但我從客戶那裡聽過不少『災難級』的使用經驗。很多人反映操作介面與控制系統不夠直覺，實際使用感受相當糟。」

