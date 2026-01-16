友達蘇州廠獲WEF「人才燈塔工廠」肯定 AI人資轉型成顯示器產業新標竿

友達光電蘇州廠獲世界經濟論壇評選為「人才燈塔工廠」，為全球顯示器產業首家獲此殊榮。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達光電（2409）位於中國的蘇州廠獲世界經濟論壇 （World Economic Forum, WEF） 評選為「人才燈塔工廠」，為全球顯示器產業首家獲此殊榮。

截至目前，友達已累積兩座燈塔工廠肯定，包括2021年台中廠入選全球燈塔工廠，以及此次蘇州廠榮獲「人才燈塔工廠」，展現其在智慧製造與人才策略雙軌並進的領先地位。未來，友達將持續以數位化賦能人才，深化跨產業協作，推動智慧化與永續轉型。

請繼續往下閱讀...

友達光電董事長彭双浪表示，全球製造業正加速數位化與人才轉型，企業競爭力關鍵在於人才與科技的協同創新。友達多年來深耕智慧製造，積極推動數位轉型，導入AI、工業互聯網與跨域數位技術，打造高效且具彈性的營運模式；亦透過數位化完善人才管理，從選才、用才到留才，建立更精準與敏捷的策略，強化組織韌性，讓人才與企業攜手共創智慧與創新驅動的永續未來。

WEF指出，「全球燈塔工廠」評選聚焦企業在數位轉型、營運卓越與永續發展的創新成果，2025年首度納入「人才」項目，評估企業在工作安全、人才培育與員工體驗上的突破性實踐。友達蘇州廠在近萬名員工規模下，成功將人力資源管理轉化為策略性資產，獲得高度肯定。

根據WEF報告，友達蘇州廠透過系統性的人才數位轉型，已賦能超過千名員工具備數位能力，推動逾500項數位專案，員工流動率大幅降低近70%，敬業度提升11%，生產效率更顯著成長29%。

在招募端，友達導入「A-Interview智選計畫」，運用AI智能面試與全流程甄試系統，以數據驅動取代傳統經驗判斷。透過大量招募數據訓練AI模型，不僅提升人才適配度，甄試時程也縮短75%，有效降低招募成本，強化人力配置彈性。

在員工管理與健康層面，蘇州廠建置智慧排班系統，整合多平台資料，推動易疲勞崗位90天輪崗制度，並為孕期等特殊員工安排輕負荷職務，同時導入多技能與多選擇機制，提升員工自主性與職場體驗，兼顧健康福祉與職涯發展。

此外，為減輕一線主管繁瑣事務負擔，友達打造AI虛擬智慧助理「AgentX」，結合大型語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術，協助進行品質、設備與安全等關鍵監測、異常預警與報告生成，讓管理者能更專注於決策與團隊關懷。

友達指出，蘇州廠為集團在中國最早設立的據點，20多年來已從顯示器製造基地，轉型為智慧製造與人才培育重鎮，累計培育並輸出逾千名專業人才，支援集團全球據點及廈門、昆山、越南等新市場布局，並延伸至工業AI、智慧移動等新事業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法