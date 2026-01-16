國銀人民幣存款餘額續降減 8年來蒸發逾2000億人民幣

國銀人民幣存款8年來蒸發逾2000億。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管去年人民幣升值逾4%，在主要亞幣中表現最強，但是國銀人民幣存款餘額仍直直落，中央銀行公布最新統計，去年12月國銀人民幣存款餘額續降至1153.63億元（以下單位為人民幣），年減36.37億元。自2018年以來已經連續8年減少，總計過去8年國銀人民幣存款蒸發逾2000億元，換算成台幣接近上兆元。

根據央行統計，去年12月國銀人民幣存款餘額為1153.63億元、月減5.7億元，已連續5個月減少，創下8個月新低。

其中，外匯指定銀行（DBU）883.91億元，月增20.71億元或2.4%，其中，個人戶連4月下降，法人戶收到人民幣貨款增加所致。國際金融業務分行（OBU）269.72億元，月減26.4億元或8.91%，則是因爲客戶將人民幣匯到中國支付貨款。

央行官員表示，雖然人民幣匯價近期轉強，但人民幣定存利率卻持續低迷，整體而言，人民幣存款仍處於下降趨勢，不過跌幅也相當有限了，今年以來大致維持在1150億上下波動。

回顧歷史，自央行2013年開辦人民幣業務以來，國銀人民幣存款曾一度風光，但是2018年美中貿易戰爆發後，人民幣存款出現明顯轉折，從高峰時期逾3000億元，縮水至今年以來多徘徊在1100億元左右，規模蒸發超過一半，顯示人民幣在國內金融市場的吸金效應已大不如前。

