台美關稅談判正向 高市府：創造半導體與高階製造業有利條件

台美關稅談判底定，高市府認為可創造半導體與高階製造業有利條件。圖為台積電高雄廠區夜景。（記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台美關稅談判總結確認對等關稅15%不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等；高雄市政府表示，將為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。

市府說明，高雄近年全力推動產業轉型，成功打造半導體S廊帶產業落地高雄，其中全球晶圓製造龍頭台積電於高雄Fab22廠所生產的2奈米（N2）製程，已於去年底正式進入量產階段，並串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系加碼投資，完善高雄成為全球半導體最先進製程產業聚落。

市府認為這次關稅談判結果，將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場競爭力，深化臺美供應鏈合作，強化整體產業韌性。

市府指出，後續將密切觀察與美方協商中有關農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，確保在拓展國際市場的同時，兼顧本地農漁民與產業的實質利益；例如高市吳郭魚及鱸魚輸美市佔率約佔全國出口比例0.04%及0.21%，調降對等關稅至15%有助緩解水產品外銷美國壓力。

市府也提及高雄做為全球扣件生產重鎮，產值佔全台超過五成，其中北美市場更是高雄扣件業的主力出口市場，佔台灣整體出口比例逾五成。

市府會持續與產業工協會及園區服務中心建立合作平台，即時掌握及評估產業受影響範圍及需求，並積極引導業者由低價競爭轉向高值化、數位化及低碳化的「雙軸轉型」發展。

同樣是高雄重要外銷產業的遊艇製造產業也深受美國市場影響，出口佔比達八成，高雄更占全國遊艇出口總金額八成以上，這次關稅調降已與其他主要遊艇製造國（如土耳其）稅率相當，使本市遊艇產業於國際市場具備同等競爭條件。

整體而言，市府已於今（115）年度增列預算於扶植企業轉型與外銷拓展，並將持續整合中央資源，與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，攜手高雄產業應對全球市場新機。

