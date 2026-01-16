華碩董座施崇棠：全力梭哈AI 看好今年前景

華碩今日舉辦尾牙活動，華碩董事長施崇棠（左2）看好AI為產業帶來前所未有的典範轉移。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌華碩（2357）今日舉辦尾牙活動，AI（人工智慧）再度成為關鍵字，華碩董事長施崇棠表示，有幸見證AI領航第四次工業革命的風生水起，未來將會產生很多artificial brain（人工腦），這是科技產業史無前例的典範轉移，華碩採取All-in on AI（梭哈AI），終極目的在於使AI無所不在，人人可用，AI伺服器部門去年成長優於預期，去年AI伺服器營收提早突破千億元大關，看好今年營運可再上層樓。

為了把所有資源全部傾注在AI，華碩決定今年不再推出智慧型手機新機，施崇棠指出，華碩卯足全力開發AI相關新的產品，在AI趨勢下，PC到各種終端裝置將扮演重頭戲，未來機會很多，努力把資源做更適當的挪移，面對重要的典範轉移以及物理AI發展，未來還會有很多AI裝置，因具有機密性，未來會適時對外公布。

針對記憶體價格飆漲，市場擔心華碩今年NB、板卡出貨量與毛利受到衝擊，對此，施崇棠表示，很早前就發現記憶體相關零組件可能吃緊，這對華碩是挑戰，也是機會，華碩有各種應對方法，除了價格調漲之外，將全力發揮設計思維，進行產品研發、規劃，考量使用者最佳體驗，提供最佳產品設計和價格組合。

華碩去年AI伺服器事業營收首次突破千億元，施崇棠非常肯定去年表現，他表示，AI伺服器事業再一次提前達成目標，華碩的AI伺服器提供最完整解決方案，從設計、製造到服務，從硬體、系統軟體、AI模型支援能力，搭配全球化彈性製造布局，2200個服務中心，端對端的解決方案，華碩也成為政府AI國家隊的一員，對前景充滿信心。

