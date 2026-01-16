台積電法說報喜「漲」聲響 魏哲家「缺電」警語引爆能源行情

能源相關ETF與大盤表現。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電法說會釋出樂觀展望，激勵台股16日價量齊揚，加權指數終場大漲598.12點，收3萬1408.7點，成交量放大至8233億元，雙雙改寫歷史新高。值得注意的是，台積電董事長魏哲家一句「最擔心缺電」，讓市場資金湧入電力與能源族群，成為盤面另一焦點。

在台積電領軍下，加權指數盤中一度攻上3萬1475點。法人指出，電子權值股仍是推升指數的主軸，配合成交量能放大，顯示市場追價意願強勁；此外，盤面資金亦出現擴散跡象，包括工具機、ABF載板及玻纖布等族群同步回神，顯示市場風險偏好回溫，呈現健康輪動格局。

請繼續往下閱讀...

魏哲家15日在法說會中直言「最擔心缺電」，強調穩定電力供應是擴產基礎。此話一出，市場隨即將「電力」視為AI基建的關鍵瓶頸，帶動相關供應鏈走強。

其中，電源供應器大廠台達電（2308）盤中一度大漲8.6%，股價衝上1135元歷史新高，市值推升至2.89兆元；其餘綠電、重電族群亦同步上攻，題材熱度高漲。能源題材發酵，帶動相關ETF表現。16日由新光美國電力基建（009805）上漲2.17%表現最佳，富邦ESG綠色電力（00920）亦上漲1.59%。

若觀察今年以來績效，FT潔淨能源（00899）累計漲幅達8.73%，表現優於大盤的8.44%；新光美國電力基建、中信電池及儲能（00902）及富邦ESG綠色電力，今年來亦分別繳出6.12%、5.44%及5.40%的漲幅，顯示能源轉型趨勢持續獲資金青睞。

針對能源產業後市，00899 ETF經理人林孟迪分析，2026年全球能源市場進入轉型期，潔淨能源與核能將採「競合」模式發展，以滿足AI時代的龐大用電。

國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預測也指出，2035年全球再生能源發電占比將升至53%，核能約9%。此「雙軌架構」有助兼顧能源安全與減碳目標，在成本競爭力提升下，能源產業長線趨勢看好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法