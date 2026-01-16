國產建材實業今年大投資 掌握「材料為王」優勢

國產建材實業集團今舉行旺年會，宣示今年將是大投資的一年。圖右二為董事長徐蘭英。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）集團去年營收創新高，今舉行集團旺年會，展望2026年，國產建材實業董事長徐蘭英表示，公司將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，除了生產低碳且高端的精緻爐石粉、大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局外，同時持續擴展營運新動能。

回顧過去一年，徐蘭英表示，國產建材集團2025年於全台舉辦低碳暨新產品研討發表會，吸引上千名營建、金融與學術界專業人士熱烈參與，展現低碳策略成效。

此外國產董事會已通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸。

徐蘭英解釋，過去幾年國產在臺北港建立國家級TAF認證實驗室、廠區也開始導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的第二座爐石研磨廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，減碳最高可達50％左右，讓國產建材集團掌握創新研發優質低碳混凝土產品。

在市場擴展方面，國產今年將啟用台中與汐止兩座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。

展望未來一年，徐蘭英強調，國產建材不僅自己邁向優質的低碳願景，近年更加速推動全建材集團的綠色營運佈局，2026新一年全建材集團也都將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，提供所有需求的科技業、營建業，一起攜手邁向更堅韌的低碳建築結構安全願景。

