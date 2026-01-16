台股再創歷史新高 AI需求推動供應鏈看旺

台股今天再創歷史新高，投信法人表示，整體來看，由於AI需求推動供應鏈看旺。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導 台股今天（16日）開高走高，終場大漲598.12點，以31408.7點作收，再創歷史新高，漲幅為1.94%。投信機構表示，中長期而言，全球AI算力至2030年仍將供不應求，因此，供應鏈持續看旺。

投信法人表示，雖然企業獲利支撐台股表現，但估值偏高下，波動風險仍需留意。

首先，永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為00858永豐美國500大、00888永豐台灣ESG、00930永豐ESG低碳高息、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，均訂於2026年1月19日為最後買進日、1月20日進行除息，並預計於2月13日發放配息。

對此，永豐投信表示，回顧2025年台股全年漲幅達26%，AI需求強勁成為主要推手。展望2026年，隨著Rubin平台問世及AI出口逐季成長，在台股有望呈現「先蹲後跳」走勢。

其中，智能眼鏡、人形機器人、可穿戴健康裝置等新品陸續亮相，象徵AI正由雲端基礎建設走向實體應用，推動科技供應鏈由技術展示轉向商業落地。

北美四大雲端服務供應商（CSP）亦持續加碼投資，預估2026、2027年資本支出年增率分別達31%與13%，展現AI基礎建設的強勁成長潛能。

隨著AI商業模式逐步加速變現，供應鏈上下游連結更為緊密，產業鏈成熟度與韌性同步提升，成為全球投資人關注焦點。

因此，投信建議投資人可採取定期定額、分批布局策略，以避免追高殺低的情緒性操作。整體而言，美股科技股與台股AI供應鏈皆展現結構性成長契機，長期投資價值不容忽視。

