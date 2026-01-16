三一東林亞洲總部啟用 董事長陳睿謙宣布打造「AI 洗車園區」

三一東林今天正式啟用全新的亞洲總部，三一東林董事長陳睿謙（中）宣布，將啟動3大成長引擎。（三一東林提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕頂級汽車客製化廠三一東林（3609）今天正式啟用全新的亞洲總部，三一東林董事長陳睿謙宣布，將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」3大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，優化業務結構，維持營運成長力道。

陳睿謙表示，公司歷經多年的體質調整與策略轉型已在2025年第3季開花結果，單季正式轉虧為盈，宣告營運走出谷底。

瞄準台灣汽車美容市場高達731億元商機，將於第1季啟動「AI 洗車園區」計畫，代理德國WashTec最新AI全自動系統，瞄準消費者對效率、環保與高品質服務的需求，利用AI系統將洗車程縮短至3~6分鐘，精準控管水電與洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。

不同於傳統洗車業者，三一東林「AI 洗車園區」將結合頂級汽車美容、品牌體驗與餐飲服務，打造複合式旗艦園區，要將把經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此建立難以模仿的差異化護城河，透過高坪效與人流紅利，今年目標要在全台打造50個AI洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。

去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的3輛 「Mercedes-Benz 300SL 敞篷」配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題，並持續挹注營運動能。

在海外布局方面，三一東林透過BRABUS引薦，攜手阿布達比指標性地產開發商Reportage Properties LLC共同推動「BRABUS ISLAND」專案，將頂級汽車品牌精神、頂級生活風格與國際不動產開發實力深度結合，被市場視為極具指標性的跨界旗艦案例，成交價介於每戶新台幣3200萬~4億之間。

三一東林強調，該案並非單一專案，而是長期策略合作的起點，未來合作範疇將延伸至頂級生活風格、品牌體驗、國際資產布局與跨產業整合，逐步擴大全球高端市場的影響力， 轉型成果自第2季起可望陸續挹注營收。

三一東林亦持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統-「HEP+」，相關成果預計於今年3月全球最大的法蘭克福建築照明展亮相。

