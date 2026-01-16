台美對等關稅底定 富邦金：可能對台灣經濟造成結構性變化

富邦金控經濟研究處指出，台美對等關稅出爐，短線應關注投資期限及資金流對匯率影響，產業赴美及供應鏈移轉，則將對台灣經濟造成結構性變化。（資料照，圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判歷經9個月今日與美方達成共識，談妥對等關稅15％且不疊加，完成MOU簽署，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。富邦金控經濟研究處報告指出，短線應關注投資期限及資金流對匯率影響，產業大舉赴美及供應鏈移轉，則將對台灣經濟造成結構性變化。

今年1月14日行政院副院長鄭麗君赴美進行第6輪實體磋商，1月15日美國商務部宣布台美達成貿易協議，台灣商品進口關稅從20%調降至15%；台灣晶片與科技業承諾至少於美國投資2500億美元，台灣政府另提供2500億美元信用擔保。

請繼續往下閱讀...

此外，台灣將開放美國投資半導體、AI、國防科技、電信與生技產業，擴大投資、合作與准入以深化技術合作，並強化美國在關鍵及新興產業的領導地位。

富邦金控經濟研究處報告中提到，台灣取得15%商品關稅稅率不額外疊加MFN（最惠國待遇），條件與歐盟、日本、韓國相同，且半導體及其衍生品、汽車及零組件、航空零組件、木材等亦取得232關稅取得最優惠待遇，將有利於減輕台灣傳統產業的競爭壓力。企業赴美投資建廠期間可免稅進口相同產能2.5倍產品，完工後則為1.5倍，未來232條款對半導體的關稅亦將獎勵在美國投資企業。

美國商務部長盧特尼克（H. Lutnick）表示，投資承諾包括台積電已承諾的1000億美元。根據Bloomberg指述知情人士，台積電等科技廠將主導2500億美元投資計劃，預計除原先承諾6座晶片製造廠、2座先進封裝廠外，要求台積電將再建4座晶片製造廠。

盧特尼克在接受CNBC採訪時表示，2500億美元信用擔保為協助中小企業於美資金調度，目標移轉40%半導體產能至美國。

富邦金控經濟研究處指出，由於台灣承諾投資規模高於韓國，且佔外匯存底逾8成，短線關注投資期限及資金流對匯率影響，產業大舉赴美及供應鏈移轉，則將對台灣經濟造成結構性變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法