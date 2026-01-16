獨家》幸運號碼19連環巧合！幸運男夢見指引 買刮刮樂中500萬

500萬大獎刮刮樂對出幸運號碼為「19」。（民眾提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣彩券推出「金牌777」刮刮樂，頭獎500萬元15日在南市金豪野彩券行開出。店家轉述中獎人是如何挑選刮刮樂，竟得到「睡覺時有個聲音叫我來買刮刮樂，左下角第2張！」不僅500萬大獎刮刮樂對出幸運號碼為「19」、當晚今彩539也開出「19」號，店家還分享當天迎來1隻狗狗新成員台語諧音也是「19」，多重巧合令人稱奇。

金豪野彩券行15日晚上傳來喜訊，男子花500元買1張「金牌777」刮刮樂，玩法多元，其中在「對幸運號碼」遊戲環節中男子刮出「19」和「14」兩個號碼，對應底下兌獎號碼及獲獎金額，其中，「19」應對出500萬元，當事人還特地請店員幫忙確認，才確定自己真中了大獎；離奇的是，他竟告知店員是「睡覺時有個聲音叫我來買刮刮樂，左下角第2張！」

店家回憶，男子偶爾會來買彩券或刮刮樂，是店內熟客，他刮刮樂每次都買500元，當天因為店內迎來新成員，是1隻小黑狗（「狗」台語音與數字「9」發音相同），也是「19」；巧合的是，當晚今彩539也開出「19」號！

店家今天也特地放鞭炮慶祝，希望在過農曆年前大家都能來沾沾喜氣與財氣，中個大獎好過年！

店家分享當天迎來1隻狗狗新成員台語音也是「19」。（記者王姝琇攝） 1/15今彩539也開出「19」號。（記者王姝琇翻攝） 台灣彩券「金牌777」刮刮樂在南市大橋二街金豪野彩券行開出500萬頭獎。（記者王姝琇攝）

