對等關稅降至15％ 經濟部傳產評估報告:3數據由負轉正

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅降至15%，且「不疊加」，對傳產是一大利多。經濟部針對傳統產業影響評估也出爐，工業產品出口美國金額、產值與就業人數等三大數據都轉正。此外，包括水五金、手工具、塑膠、紡織等傳產稅率降至15%，將擴大台灣與競爭對手中國、越南等高關稅國家的差距。

經濟部指出，對等關稅實施前，工具機產品我出口美國關稅為4%，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，將有利於對美出口金額提升。

對等關稅實施後台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，降到15%後，將與日、韓、德國等競爭對手可公平競爭。

另外，對水五金、手工具、塑膠、紡織等傳統產業出口美國更是實質利多，其中，塑膠、紡織的主要競爭對手之一的中國，仍是適用49.6%與53.7%的高額稅率、紡織產業，可擴大台灣與競爭國家的差距。

經濟部也委託智庫進行推估，預計本次輸美對等關稅自32%（2025年4月實施）調降成15%且不疊加MFN後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。

工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」變為「+0.04%至+0.08%」、工業產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「+0.01%至+0.02%」、工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」。

為及時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，經濟部已編列460億元辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業4大措施，後續將陸續召開座談會傾聽產業界意見，持續調整及精進相關協助措施，以符合產業需求。

