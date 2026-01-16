雙利多助攻！新台幣連3紅 收31.572元

雙利多助攻！新台幣收31.572元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電（2330）法說會釋出正向展望，加上台美關稅協議拍板，稅率降至15%，且不疊加計算，雙重利多激勵台股強勢噴出，大盤指數一舉攻上3萬1千點。外資同步回頭大舉買超，熱錢湧入之下，也帶動新台幣兌美元匯率走升。新台幣匯價盤中一度升抵31.523元，終場收在31.572元，升值2.1分，匯價連續3個交易日收紅，並創下一週新高，不過成交量降至15.415億美元。

台股今天上漲598.12點，收在31408.70點，三大法人合計買超369.04億元。其中，外資買超399.16億元。

回顧本週，新台幣走勢由先前的緩步走貶轉為緩升，單週升值2.3分，升幅約0.07%，週線由黑翻紅。

匯銀人士指出，雖然新台幣本週僅小幅升值2.3分，升勢明顯落後台股表現，但相較日圓、韓元等主要亞幣貶值壓力沈重下，台幣表現已算相對穩健。後續新台幣在站回31.5元價位後，升勢能否延續，關鍵仍視外資動向而定，若外資持續買超台股並匯入資金，台幣仍有升值空間。

不過，由於美國最新勞動數據表現穩健，市場對聯準會降息的預期持續降溫，加上地緣政治風險尚未消除，以及美國最高法院對川普政府關稅裁決尚未出爐，諸多不確定因素支撐美元維持高檔，加上壽險業因會計新制調整、降避險時有美元需求，預估新台幣短線仍可能在31.5元附近、上下約2角區間震盪整理。

根據中央銀行統計，美元指數今日小幅上漲0.11%，主要亞幣表現分歧，其中日圓反彈0.26%，新台幣升值0.07%，新加坡幣升值0.05%，人民幣升值0.02%，韓元則續貶0.06%。

