金寶去年12月EPS年增241％ 康舒去年11月EPS年增4036％

市場期待金寶管理層將於下週三（21日）旺年會釋出利多。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工廠金寶（2312）、電源供應器廠康舒（6282）因有價證券達集中交易市場公布注意交易資訊標準，依台灣證券交易所通知公告近期財務業務資訊。金寶去年12月每股盈餘（EPS）0.07元，年增241.91%，康舒去年11月每股盈餘0.27元、年增4036%。

金寶去年12月合併營收135.13億元、年增3.32%，歸屬母公司業主淨利1.05億元，年增222.67%。康舒去年11月合併自結營收32.02億元、年增21%，稅前淨利3.15億元、年增494%，歸屬母公司業主淨利2.33億元、年增3983%。

康舒去年第3季營收80.71億元、年減4%，稅前淨利3.94億元、年增294%，歸屬母公司業主淨利2.54億元、年增214%，EPS為0.30元、年增215%。金寶去年第3季營收412.57億元、年減10.34%，稅前淨利7.90億元、年減23.88%，歸屬母公司業主淨利4.51億元、年減13.69%，EPS為0.30元、年減14.29%。

市場期待金寶、康舒管理層將於下週三（21日）旺年會釋出利多，主要看好AI伺服器領域有所進展，雙方共同開發的高壓直流輸電（HVDC）技術，與AI伺服器電源櫃規格相符，是金仁寶集團切入AI資料中心供應鏈的重要技術基礎。

康舒以「技術升級、系統整合與策略聯盟」為三大發展支柱，從伺服器到整櫃級電源系統打造完整解決方案，為未來兆瓦級AI資料中心提前布局。管理層今年持續為了新平台系統準備72kW的解決方案，同時已投入研發百萬瓦（MegaWatt）等級的電力平台，以應對2027年之後的高密度AI需求。

