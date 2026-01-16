外資大買近400億前10大買超揭曉！友達狂回補逾4萬張 這檔2天瘋掃逾11萬張最搶手

外資大買近400億前10大買超揭曉！聯電2天瘋掃逾11萬張最搶手，股價放量大漲。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅降至15%，加上台積電法說報喜，台股週五（16日）在台積電終場收1740元，指數收31408點，雙雙再創收盤新猷，外資回頭買超399.17億元，已在短短6天，遭爆砍逾34.94萬張的友達，今不僅按下暫停鍵，還一口氣狂補逾4萬張，但並非最大贏家，今最搶手是聯電，不僅瘋掃7.72萬張，短短2天已敲逾11萬張，受此激勵，股價連2紅，今終場大漲6.95%，收58.5元，成交量爆出30.62萬張大量。

外資週五買超前10大個股，依序為聯電（2303）7萬7279張、友達（2409）4萬2206張、南亞（1303）3萬7750張、台新新光金（2887）3萬4153張、台塑（1301）1萬9890張、凱基金（2883）1萬5116張、國泰金（2882）1萬3653張、廣達（2382）1萬1798張、國巨*（2327）1萬339張、華航（2610）1萬295張。

