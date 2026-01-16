台灣對等關稅降為15％ 工業區廠聯會副理事長董正宗：對傳產助益大

台灣對等關稅降為15％，工業區廠聯會副理事長董正宗表示，對傳產助益大。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕美國宣布台灣對等關稅降為15%且不疊加，與日、韓、歐盟齊平，中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗表示，先前美國宣布對台徵收高達32%的對等關稅，後來降至20%的暫時性關稅，這段期間對出口廠商造成相當大的衝擊，如今確定降為15％，對於各行各業而言，尤其是傳統產業，無疑是好消息。

董正宗表示，美國政府今年4月宣布對台徵收32%的對等關稅後，對出口廠商衝擊相當大，尤其是傳統產業，後來雖降至20%的暫時性關稅，但這段期間，許多廠商營業額大減3、4成，有些體質不佳的廠商因而歇業或倒閉，如今15%對等關稅拍板定案，一口氣降了5%，核心成本大減，雖然談判降稅拖了一些時間，但可讓快撐不下去的廠商鬆一口氣，對於有產品外銷至美國的各行各業而言，自然也都是一大好消息，特別是對傳產助益大。

請繼續往下閱讀...

董正宗指出，關稅問題解決後，部分廠商將重整旗鼓調整經營策略，思考是否擴大投資，惟兩岸關係與地緣政治成了最大變數，也是目前廠商最擔憂的事，政府應謹慎因應處理，維持穩健的經營投資環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法