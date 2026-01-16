荷包危機！2026年關稅將以「5種方式」悄悄掏空你的錢包

美媒報導，2026年關稅可能以5種方式影響你的錢包。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕關稅將悄悄影響你的荷包，日常開銷可能暗中被拉高。美國理財網站《GOBankingRates》報導，2026年關稅可能以5種方式影響你的錢包，像是食品價格微幅上升、汽車維修費增加，甚至連常買的商品包裝都可能縮水。專家提醒，關稅不是瞬間漲價，而是逐步滲透生活每一角落，掌握關鍵策略、提早調整消費習慣，才能避免荷包被悄悄掏空。

1.日常消費價格（Everyday Prices）：關稅不一定會立即反映在標價上，更多時候，它們會降低產品的價值。聖路易聯邦儲備銀行研究指出，關稅會逐步轉嫁到消費者價格上，意味著企業通常會將成本傳給消費者，而非自行吸收。對購物者而言，這可能表現為包裝縮小、折扣減少或運費上升，而非直接漲價。電商網站Omnisend主管兼專家Marty Bauer表示，關稅相關成本在結帳時往往不會明列，因此消費者經常先感受到壓力，再去理解原因。應對建議是，多關注單位價格而非單純貨架價格，比較不同零售商，對品牌保持彈性，尤其是經常購買的商品。

2.食品開銷：食品價格特別敏感，因為雜貨支出是固定且頻繁的。即便食品在當地加工或包裝，許多原料仍依賴進口，例如可可、咖啡、農產品與包裝材料，當這些原料成本上升，最終會反映在零售價格上。美國農業部資料顯示，2025年8月食品在家消費價格較去年上漲2.7%，但不同類別漲幅不均。關稅並非唯一因素，但確實是推高成本的一部分。應對建議是，盡量替代受關稅影響的食品，批量購買耐放商品，慎選高價零食以降低食品支出。

3.交通成本：即便沒有購車，也可能感受到關稅影響。許多汽車零件依賴進口，這會推高維修與保養成本。美國勞工統計局（BLS）資料顯示，過去一年汽車維護與修理指數上漲約6.9%，高於整體消費者價格約2.7%的漲幅。換句話說，即便車價穩定，例行維修如煞車、電子系統或懸吊維修也可能比預期昂貴，雖然成本上升不全因關稅，但確實加劇了市場壓力。應對建議是，預留更高的維修預算，維持例行保養，延後非必要升級。

4.住房與房屋保險：關稅也會間接影響住房相關支出。許多建築材料依賴進口，當成本上升時，重建或替換費用也會增加。保險公司依據重建成本計算保費，因此即便沒有理賠，保費也可能上漲。美國資料指出，建材與人工成本在房價中占比增加，反映重建成本上升；BLS資料也顯示家庭保險成本持續上漲。

5.折扣與消費選擇：關稅也可能改變零售業的經營方式，而不僅是消費者直接支付的價格。小型企業通常難以吸收成本或與供應商議價。當成本上升時，可能會減少促銷活動、精簡產品線或收緊退換貨政策。專家Marty Bauer表示，小型零售商受衝擊最重，缺乏大連鎖的定價能力，成本上升時，折扣與產品多樣性通常是首當其衝。應對建議是，提前規劃購買，預期折扣減少，避免最後一刻才採購。

