運價指數連2跌 美東線逆勢漲

2026/01/16 16:35

運價指數連2跌，美東線逆勢漲。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連2跌!最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI下跌73.27點至1572.12點，週跌幅4.44%，四大航線中，僅遠東到美東線運價上漲，其餘皆走跌。

市場人士指出，1 月 15 日至 21 日期間，聯盟航線運價整體維持相對穩定，美西約 2050–2100美元，美東約 3000–3100美元，歐洲線約2300–2600美元，顯示短期內運價仍持續受到整體運力供給狀況影響。

太平洋航線方面，1 月下旬市場預估的通用市場運價水準，美西約 3100美元、美東約 4100美元，反映船公司對後續行情的價格期待，但實際表現仍將視貨量情況而定。

根據最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1676美元，較前一期下跌43美元，週跌幅2.5%；遠東到地中海運價每TEU達2983美元，較前一期下跌249美元，週跌幅7.7%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2194美元，較前一期下跌24美元，跌幅1.08%；遠東到美東運價每FEU達3165美元，較前一期上漲37美元，周漲幅1.18%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一週下跌9美元，達515美元，跌幅1.71%。

