台美關稅拍板！中國卻氣炸了這樣說

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判底定，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。特別的是，台美雙方官員是在美國商務部內正式簽署投資MOU（合作備忘錄），但引來中國強烈不滿，港媒引述中國駐美大使館表態稱，強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議；中國外交部下午也同樣在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

《南華早報》16日援引中國駐美大使館發出的聲明，中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則，和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。

他敦促美國「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

此外中國外交部今日下午舉行例行記者會，面對路透社記者提問台美關稅議題，發言人郭嘉昆表示，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個共同聯合公報。

