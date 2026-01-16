緯創去年每股賺9.04元 創歷年新高

緯創2025年稅後淨利為274.01億元，每股盈餘9.04元，兩項獲利數據皆創歷年同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今日公布2025全年自結損益數據，稅後淨利為274.01億元，較2024年成長57.47%，每股盈餘（EPS）9.04元，較2024年成長47.95%，兩項獲利數據皆創歷年同期新高紀錄。

緯創2025年合併營收2.187兆元、年增108.48%，毛利率6.12%、年減1.89個百分點，營益率3.59%、年減0.12個百分點，稅前淨利762.62億元、年增90.75%，稅後淨利率3.48%、年增1.82個百分點，每股盈餘9.04元、年增47.95%。

緯創去年第四季自結營收為7209.4億元，季增26.96%、年增142.56%，毛利率5.62%，季減1.77個百分點、年減2.47個人百分點，營益率3.53%，季減1.25個百分點、年減0.46個百分點，稅前淨利212.74億元，季減3.49%、年增68.14%，稅後淨利率為1.13%，季減0.17個百分點、年減0.66個百分點，每股盈餘2.59元，季增9.75%、年增39.25%。

