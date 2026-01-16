美台關稅拍板15％ 台灣文具大廠樹德剛接訂單利潤秒增

台灣文具大廠樹德公司董事長吳宜叡，對政府談出15%關稅，表示振奮，因為才談妥美國訂單，因關稅降，將多出8.4%利潤的空間。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕美台關稅經行政院努力今拍板為15%，台灣文具大廠樹德公司董事長吳宜叡表示，感謝政府談出如此好的稅率，公司馬上就可受益，因2天前才跟美國客戶談成訂單，當時簽的關稅是23.4%，今確定15%不疊加，公司就可增加8.4%利潤空間，會再與客戶協商，相信至少增加5-6%利潤。

行政院副院長鄭麗君等人，今天與美國商務部等單位談成美台關稅，堪稱是各國最佳的條件，台灣文具大廠樹德公司董事長吳宜叡以「很振奮」來傳達心情，他指出，去年4月關稅32%時，台灣廠商人心惶惶，暫定20%時也心情不定，如今確定15%不疊加，且是稅率天花板，政府又不用投資，只要民間投資，而台積電和供應鏈原本就要去美國投資，順勢可算進投資金額，這可說是最好的條件，真的很感謝政府用心和拚盡全力。

吳宜叡說，政府談成15%關稅，該公司馬上就可增加獲利，因為2天前才跟美國客戶談妥一筆生意，當時填的關稅稅率為23.4%，即暫定稅率20%加文具稅率3.4%，對方還一直以關稅的理由，要求再降價，今天確定新稅率後，公司就多了8.4%的利潤空間，會請國外部馬上跟美國客戶再協商，預估公司至少可增加5到6%的利潤。

