先去加油！下週國內油價大漲 汽油最多漲0.8元、柴油0.9元

中油預估，下週實際預估汽油調漲0.6-0.8元、柴油調漲0.7-0.9元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族快衝!因伊朗地緣政治緊張局勢，導致國際油價大漲，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調漲0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元。

國際油價因伊朗地緣政治升溫而大漲，中油累算至1月15日的調價指標，7D3B週均價為63.60美元，較上週上漲3.32美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.627元，較上週貶值0.079元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.9元。中油啟動平穩措施後，預估下周實際金額汽油調漲0.6到0.8元、柴油調漲0.7到0.9元。

若按照漲幅，預估下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27到27.2元、95無鉛汽油每公升28.5到28.7元、98無鉛汽油每公升30.5到30.7元、超級柴油每公升25.5到25.7元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法