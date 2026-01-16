台美關稅確定 台中手工具機業者讚談到漂亮數字「鬆一口氣了」

台美關稅確定，台中手工具機業者盛讚政府談到漂亮數字。（資料照）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美關稅談判底定，台灣對等關稅降為15%且不疊加，這是對美國逆差國中最低的稅率，前台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜肯定政府談到「漂亮數字」，手工具機業去年以來美國訂單保守，如今終定案，盼美方下單動態回穩；台灣機械工業同業公會理事郭璦玫也肯定，台灣談到跟歐盟日韓立足相同的起跑點，有助美國市場競爭力，肯定政府努力終開花結果，兩人均說，終於鬆一口氣。

國內知名六角扳手製造商界升工業總經理、前台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜指出，今天看到台美關稅是15%且不疊加的結束，有「鬆一口氣」感受，他讚台灣談到「很漂亮的數字」，不遜於日韓，肯定政府努力拚回很好的消息。

賴亮孜說，過去因台美關稅未訂，去年美方訂單趨保守，如今終於「熬出頭」，後續效益還須伴隨美方市場消費需求而定，但盼稅率穩定後，美方下單動能回穩。

台灣機械工業同業公會理事、三鋒機器工業總經理郭璦玫深耕工具機產業多年，她說，美國市場佔台灣工具機出口兩成，是台灣工具機重要市場，台灣談出能跟歐盟、日韓有同立足點的關稅數字，更拿到貿易優惠國家數一數二待遇，十分不容易，肯定政府談判團隊6次赴美終於有代價。

她說，去年4月美國提出對等關稅後，對工具機及機械產業形成不小挑戰，因台美關稅遲未定案，美方對台訂單有所停頓，雖然台灣工具機品質及交貨期穩定，訂單未必全轉往日韓，但無論美方或台灣業者，對訂單均採保守策略，如今明朗化，台灣拿到跟競爭對手歐盟及日韓一樣起跑點，於能享受「貿易平等」，否則之前傳聞關稅差10%，「產業要怎麼賣」。

郭璦玫說，如今不確定因素消失，有助工具機、機械產業開始安心跟美國人談生意，更能計算成本，對工具機、機械產業在美國市場打拚的競爭力有正面效益，她也肯定，台灣談成的關稅，讓工具機產業「鬆一口氣」。

