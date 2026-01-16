台美關稅敲定15％ 台南蘭花、台灣鯛業者：銷美壓力減低

台南後壁蘭花園區是全國最大蘭花生產基地。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南蘭花、台灣鯛都以外銷美國為主要市場，台南蘭花更是占台灣蘭花銷美一半金額，台美關稅從32%、20%到拍板15%，業者鬆口氣，台灣蘭協秘書長曾俊弼今天（16日）說，肯定政府談判的努力和成果，降低外銷蘭花業者的壓力，為了提升台灣蘭花在美國與競爭對手荷蘭、加拿大的市場競爭力，政府應協助蘭花產業在美國設立供應平台，確保台灣蘭花品質；台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，美國對等關稅降至15%，台灣鯛養殖漁民「壓力減小」，期望出口商不致壓低收購價格，台灣鯛輸美關稅單項再談降稅空間。

曾俊弼表示，台灣蘭花外銷美國1年約20億台幣，台南蝴蝶蘭就占一半金額，以蘭苗、花梗苗為主，過去銷美是0關稅，課10%基本關稅計算，台灣蘭花外銷美國出口量就可能減了15%，台美關稅從32%談到定案15%，外銷成本壓力減輕，但壓力還在。

請繼續往下閱讀...

曾俊弼說，台灣的競爭對手荷蘭在美國有生產基地，另一競爭對手加拿大在美生產也在中美洲生產，比台灣蘭花更有關稅、栽種成本的優勢，台灣蘭花的優勢在品種和品質，但30、40天運輸的船期不是業者能控制，增加運輸成本也對品質可能造成影響，目前台糖在美國加州約有100公頃的蘭花生產基地，但使用率不高，政府應協助台灣蘭花業者合作在台糖加州基地設立供應平台，確保蘭花品質、轉運，有好品質漂亮的蘭花才能搶攻美國市場。

台南的台灣鯛養殖890公頃全國最多。（記者楊金城攝）

台灣鯛外銷市場，美國市場占了7成8，銷美以條凍、切片為主、金額約18億台幣，台南的台灣鯛養殖890公頃全國最多，蔡阿玉表示，關稅高勢必波及養殖漁民被壓低收購價格來分攤，台美關稅定案15%，漁民的壓力自然減輕，感謝政府的努力，如果未來單項再談台灣鯛降稅空間更好，另穩住美國市場，漁民和加工廠對品質的把關不能放鬆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法