義美加碼高雄20億蓋智慧冷鏈 「機器狗」巡檢倉儲成亮點

〔記者王榮祥／高雄報導〕義美食品「高屏低溫物流・農產品加工新建大樓」今動土，預計投資20億元打造智慧冷鏈物流與農產加工中心，預計2028完工啟用；受邀出席儀式的高市議員邱俊憲表示，未來會有4足機器人（機器狗）巡檢倉儲、很有意思。

義美冷鏈物流與農產加工中心場址位於仁武區，今動土典禮由義美總經理高志明親自出席，高市副市長李懷仁與多位在地議員也受邀，共同見證企業用實際投資，把食品安全、智慧物流、在地農業一次串起來。

市議員邱俊憲形容，這不只是新廠房，更是南台灣冷鏈量能與食安體系的關鍵拼圖，並歸納幾個亮點跟大家分享。

首先是AI智慧冷鏈，倉儲控溫、運輸監控一條龍，IoT感測器與GPS車隊管理，24小時記錄溫度、即時示警，讓食安更到位。

四足機器人（機器狗）巡檢最吸睛，機器狗可進行低溫倉儲巡視且盤點不間斷，搭載紅外線熱顯影與多重感測器，協助偵測溫度死角、異味與設備異音，降低人員進出極低溫環境的風險。

庫存管理透過AI影像辨識讀取批號與效期，資料回傳雲端WMS，縮短盤點時間、提高準確度；屋頂近千坪規劃太陽能光電，減碳降耗，朝綠色供應鏈前進。

此外，義美契作在地農民、就近加工，讓高雄、屏東農產品採收後可就近送達處理，縮短運輸距離、降低損耗與碳排，也能創造在地就業、帶動農業升級。

邱俊憲認為，高雄要走向更強的產業韌性，就是要靠這種「投資落地＋智慧轉型＋在地共好」的具體行動。

