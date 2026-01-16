台灣獲最優惠待遇 王婉諭：必須給談判團隊最大的掌聲

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅拍板，台灣取得最優惠待遇，對等關稅降至15％且不疊加，時代力量黨主席、前立委王婉諭表示，必須要給這次的談判團隊一個最大的掌聲，在川普「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的前提下，台灣不只沒有被擠到角落，反而成功藉此站上了與「主要競爭國」相同的起跑點。這是台灣數十年來苦苦追趕的第一次。

王婉諭在臉書撰文表示，這次關稅談判對於台灣的科技業、製造業、傳產，影響都非常關鍵，而這次的談判重點可以從三個重要的訊號來看，分別是「對等關稅降到15％，而且不疊加」、「美方要求台灣對美增加 2500 億美元投資+2500 億美元授信額度」以及「232關稅，台灣拿到最優惠待遇」。

一、對等關稅降到 15%，而且不疊加

王婉諭指出，這代表台灣拿到美國所有「貿易逆差國」中最優惠的稅率，和日本、韓國、歐盟完全相同。在全球都被關稅衝擊的情況下，這一點非常重要，因為真正決定企業能不能活下來的，不是「有沒有關稅」，而是「你的成本會不會比競爭對手高」。

二、美方要求台灣對美增加2500億美元投資+2500億美元授信額度

王婉諭表示，很多人一看到數字就被嚇到，但這邊要把內容拆開來看，前面的2500億美元是台灣企業自主對美投資。其中包括半導體產業，考量到台積電先前已宣佈超過1000億美元的投資計劃，代表其他產業需要補上的金額，基本上已大幅降低。

至於後面的2500億美元，王婉諭指出，這不是強迫投資，而是授信額度。意旨台灣政府要拿出2500億美元鼓勵、協助有需求的本土企業，取得融資、前進美國市場，但並不是政府直接出錢投資。相較於日本直接投資5500億美元、南韓3500億美元，台灣的條件明顯更勝一籌。

三、半導體與汽車零組件等232關稅，台灣拿到「最優惠待遇」

王婉諭強調，這也是最關鍵的一點，代表未來美國不管和哪個國家在半導體、汽車零組件上談到更好的稅率，台灣都能直接適用。這大大降低了企業的不確定性，因為企業最怕的不是成本，而是不知道明年、後年規則會不會突然改變。

王婉諭表示，相信一定還是有人會說「那不還是有關稅？為什麼這樣算好消息？」說白了大家當然都希望關稅是0％，但王婉諭也直言，在現在的國際局勢下，這根本就不現實，真正的關鍵是在所有國家都有關稅的前提下，台灣不能輸在起跑基準線。關稅成本，最後很可能會被分攤到進出口商、企業，甚至消費者身上，既然台灣這麼仰賴進出口貿易，那最重要的，就是確保自己的條件，不比主要競爭對手差。

王婉諭指出，這次的談判無論是對等關稅，還是232關稅，台灣都拿到了「最惠國待遇」，代表未來無條件是用最佳稅率，這對台灣來說，「是不能再更好的消息了」。過去十多年，即使在WTO架構下，台灣對美出口的稅率，常常還是高於日韓。但現在，終於第一次，真正和日韓站在同一條起跑線上競爭。再加上，美方也明確表態，將擴大投資台灣的五大重點產業半導體、AI、國防、安控、通訊與生技。在這樣艱難的國際局勢下，這樣的結果真的不容易，而這就是台灣在全球產業鏈的實力展現。

王婉諭最後也呼籲，隨著這份協議即將就要送交國會審議，朝野立委應該秉持國家利益、理性監督，讓國家可以成為產業的後盾，讓台灣更多優秀的本土企業，可以走向世界。

