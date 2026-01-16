棄300萬高薪工作、賣掉公寓！她省錢靠「這1招」環遊世界4年

Alanna Parrish過去多年從事房地產與物業管理，收入穩定、年薪達6位數美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名33歲女子，放棄原本年薪數6位數美元（至少新台幣315萬元）的房地產工作，並辭掉公寓，改當全職「顧房保姆」（house sitter）環遊世界，踏遍17座城市，免費住進陌生人家中照顧寵物與植物，省下房租換來極致自由。

《每日郵報》報導，來自加州舊金山灣區的帕里什（Alanna Parrish），過去多年從事房地產與物業管理，收入穩定、年薪達6位數美元，卻始終感到被工作綁住。2022年，她決定辭去高薪職位，原本只打算展開為期半年的旅行，沒想到一走就再也沒有回到原本的生活軌道，甚至賣掉自己的公寓，成為全職旅行者。

請繼續往下閱讀...

不同於一般背包客，帕里什沒有長期入住飯店或Airbnb，而是靠擔任「顧房保姆」維生。她在屋主外出期間入住對方家中，負責照顧寵物與植物、收取郵件、維持居家安全，讓屋主能安心出國或長期旅行。這種以服務換取住宿，甚至額外收入的模式，讓她在全球17座城市生活過，幾乎不必負擔房租。

帕里什受訪時表示，一開始只是替朋友和熟人看家，特別是有養寵物的家庭，後來加入專門的看家平台並累積口碑，才發現市場需求遠超想像，「不論在美國或海外，許多屋主都需要可靠的人長時間或臨時看家。」

她的每次駐點時間，短則兩天、長則一個月，平均約一週。雖然這種生活帶來高度自由，但她也坦言，頻繁移動、行李不離身並不輕鬆，「打包、交通和行程安排都很耗體力，有時也會感到孤單。」

即便如此，她仍認為利大於弊。少了房租與多數固定支出，讓她大幅降低生活成本，「我沒有經濟壓力，基本開銷都能負擔。」她也形容，這種生活讓自己更有意識地取捨物品與時間，「一開始不適應，現在反而覺得很自由。」

帕里什並未透露實際收入金額，只表示足以應付日常所需。對於嚮往類似生活的人，她提醒不要過度美化這條路，「可以先兼職嘗試，建立信任與評價，確認自己真的適合。」

她最後直言，這樣的生活不適合所有人，但對於重視自由、願意承擔不確定性的人來說，「這可能是一種比高薪更值得的人生選擇。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法