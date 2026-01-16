劉德音也看好記憶體 大手筆斥資2.46億加碼買進這檔

台積電前董事長劉德音。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI 帶動記憶體市場供不應求，持續出現缺貨漲價，推升各家記憶體廠獲利高升，掀起市場投資熱，股價強漲，前台積電董事長劉德音不僅擔任美光（Mircon）董事，近期也大幅加碼投資記憶體持股，顯示他也看好記憶體前景。根據資料顯示，劉德音最近大幅加碼買美光股票，金額高達782萬美元 （ 約新台幣2.46億元）。

相關資料顯示，劉德音在 1 月 13 日與 14 日，分別以每股337.07、336.63、337.14 美元的價格，大手筆購買美光2萬3200股的股票，總金額達到782.17萬美元。交易完成後，劉德音持有的美光股票增加到2萬5910股。

請繼續往下閱讀...

劉德音購買美光交易明細。（美國SEC）

劉德音於2024年6月從台積電退休後，定居於美國，除了在母校加州大學柏克萊分校創辦智庫「科技競爭力與產業政策中心」（TCIP），同時擔任該校工程顧問委員會成員，也成立基金J&M Copper Beech Ventures。去年三月，美光延攬劉德音進入董事會擔任董事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法