LTN經濟通》AI太吃電了 航母反應爐搬上岸？

美國新創建議，直接把航空母艦的核反應爐搬上岸來用。（美聯）

全球資料中心的用電需求至少成長一倍

〔財經頻道／綜合報導〕生成式 AI 與大型資料中心的快速擴張，正把全球電力系統推向極限。隨著雲端運算、AI 訓練與推論需求激增，電力已成為科技產業的隱形瓶頸。美國數據顯示，自 2022 年以來，住宅平均電價已上漲約 13%，部分地區漲幅更高，主因並非單純用電增加，而是電網老化、升級與維護成本大幅攀升。

根據國際能源總署（IEA）與波士頓顧問公司（BCG）預估，全球資料中心的用電需求，將在 2030 年前由目前約 45–50GW，成長至 100–130GW，甚至可能翻倍，其中 AI 運算是最主要推力。問題在於，資料中心需要的是「全年無休、穩定不中斷」的基載電力，這正是再生能源與現有電網最難即時補上的缺口。

請繼續往下閱讀...

AI太耗電，蓋新的核電廠被嫌太慢。（美聯）

福特級航母所用反應爐 搬上岸

在此背景下，科技巨頭與能源新創開始將目光投向一個過去被視為禁區的選項──核能，甚至是「軍用核能」。

美國德州新創公司 HGP Intelligent Energy 提出名為「CoreHeld」的構想：與其等待曠日廢時的新核電廠，不如直接把核動力航空母艦的反應爐「搬上岸」，改作為 AI 資料中心的穩定電源。該公司鎖定美軍最先進的福特級航母所使用的 A1B 型核反應爐，改造後可提供高達 520MW（52萬瓩） 的穩定電力，首座示範設施目標在 2029 年於橡樹嶺國家實驗室落地。

這個看似大膽的構想，背後其實是精算後的現實考量。HGP 估算，單座軍用反應爐的建置成本約 18 至 21 億美元，遠低於傳統民用核電或新型模組化反應爐（SMR），且技術成熟、已有逾 70 年運轉經驗。A1B 反應爐熱功率比前代提升約 25%，並具備多層被動安全設計，理論上可一次加料、連續運作長達 50 年，極為符合 AI 長期、高密度用電需求。

鈾-235的濃度可分3個主要等級，每一級都代表了不同的政治敏感度。（美聯）

高濃度鈾燃料 涉軍事高敏感度

然而，真正的難題不在工程，而在政治與核不擴散風險。航母反應爐原本是為「推進力」而設計，需因應快速功率變化，若要改為民用供電，必須重新調校為恆定輸出，技術門檻與成本不可小覷。更敏感的是燃料本身。美國航母與潛艦使用的鈾燃料濃度高達 93%–97%，已屬武器級材料，在國際核不擴散體系中高度敏感。

專家指出，核燃料依濃縮程度可分為低濃縮鈾（<20%）、高濃縮鈾（>20%）與武器級鈾（>90%），而美軍核動力恰好踩在最敏感的紅線上。若將此類反應爐轉為民用，勢必引發他國質疑，甚至被視為為規避國際原子能總署（IAEA）監督開啟後門。

制度層面上，美國也面臨自我矛盾。核能監管採「雙軌制」：民用核能由核能管理委員會（NRC）監管，軍用則由海軍核動力計畫（NNPP）負責，後者多數細節屬高度機密，完全避開民用審查。這種刻意劃清軍民界線的制度設計，正是美國長期要求他國遵守的原則。

如今，若為 AI 算力破例，將軍用核反應爐「上岸供電」，等於親手打破防火牆，讓美國在核不擴散立場上陷入兩難。分析人士指出，面對中國與俄羅斯在核能與 AI 領域的競逐壓力，華府是否會選擇「技術先行、制度讓路」，已成為下一場能源與科技戰略的關鍵觀察點。

美國軍艦核動力的「設計、製造、燃料與安全體系」，是由「美國海軍與能源部」共同掌管。（彭博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法