台灣有事、德國先倒？德媒揭 : 最怕「這1事」將輾壓經濟生命線

〔財經頻道／綜合報導〕自美國在委內瑞拉採取強硬行動、並持續強化其勢力範圍概念後，德國政商界對「中國是否可能以武力解決台灣問題」的憂慮明顯升高。對此，德媒指出，目前約有300家德國公司在台灣開展業務，一旦中國入侵台灣，對德國經濟的後果將是毀滅性，而德國至今尚未做好與中國衝突的準備。

內文指出，德企持續在台投資主要原因之一是需要台灣的半導體，台灣幾乎是所有現代工業產品所用晶片的最重要供應地，來自日本、馬來西亞甚至歐盟內部晶片工廠的供應商，都無法取代這條供應鏈。

德媒指出，德國經濟在半導體與原物料暴露出結構性依賴，正逐步成為大國博弈下的一枚棋子。德國政界人士直言，若中國仿照美國的邏輯，將台灣視為自身勢力範圍的一部分並付諸行動，後果將不只是區域衝突，而是全球供應鏈的斷裂。

過去一年，北京已多次證明其具備對德國經濟精準打擊的能力，從限制永久磁體與稀土出口，到干擾晶片供應鏈，德國的工廠都面臨停產的威脅，汽車產業也發出了警報。至今部分中型企業仍未獲得從中國出口磁鐵的許可證。

報導進一步指出，德國出口競爭力下滑、中國進口快速成長，已使德國對中國貿易逆差創下新高。在這樣的背景下，德國國內對於是否應該承擔更高的經濟成本、換取更高的戰略自主性，仍舊缺乏清楚共識。

原本承諾提出的原物料安全戰略一再延宕，政界與產業界都被批評缺乏緊迫感。如今，德國國會已成立專家委員會，重新檢視與中國之間涉及安全的經濟關係，但外界普遍悲觀，認為決策速度仍難以跟上現實變化。

德媒分析，德國與中國的經濟關係若在短期內崩解，恐怕只能被動承受衝擊，尤其是德國大型企業的管理者，長期以來一直低估與中國相關的風險。

根據去年夏天的一項調查顯示，41%在台德企認為與中國的關係是他們面臨的最大風險之一。德國工商會（DIHK）外貿主管沃克·特雷爾（Volker Treier）表示，目前300家德企在台灣開展業務，台灣幾乎是所有現代工業產品所用晶片的最重要供應地。對於這些企業來說，當前的全球局勢不太可能減輕這些擔憂，關鍵在於權衡市場的重要性與政治風險。

專家直言，台灣不只是亞太地緣政治的熱點，更是讓德國與歐洲經濟暴露於大國角力下的放大鏡。

