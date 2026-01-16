5000億美元投資換15％關稅？胡采蘋揭實際數字

財經網紅胡采蘋指出，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美貿易談判達成最終協議，關稅降至15％，另外半導體產業承諾增加對美國營運的投資，總額達5000億美元，這一數字卻引發部分人士質疑，對此，財經網紅胡采蘋指出，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」，與日韓相比更符合台灣的GDP規模，相當於得到在美國市場投資2500億美元的機會。

胡采蘋在臉書粉絲專業「Emmy追劇時間」撰文表示，授信並不是投資，而是銀行貸款時母國要出保證，不過現在銀行貸款本來就會需要授信保證，例如台塑的子公司貸款通常是台塑保證，因此真實的對美投資就是2500億美元。

胡采蘋指出，這與日本5500億美元、南韓3500億美元相比，更符合台灣的GDP規模

，而南韓還被美方限定其中1500億美元必須投資造船業。胡采蘋直言，在美國投資造船業的風險，遠比台灣投資半導體、科技業的風險要大得多，因為通膨、人力成本高，加上美國的造船業幾乎快歸零。然而，美國是世界科技最強國家，台灣投資美國科技業的把握大太多了，台廠又可以接近美國客戶，因此得到更多情報，在美股上市IPO或發ADR的機會大得多，可以視為是台灣科技業再一次的創業機會。

文中提到，1990年代，華爾街券商都是台灣科技廠商赴美發行ADR、ECB在養活，這是以前吳怡農在高盛證券的老闆許明茵親口說過的事情，是到2000年以後才被中國國企IPO取代。而台積電有很長一段時間都是高盛證券貢獻度最大的企業客戶。

胡采蘋表示，台灣過去一直苦於無法成立主權基金，因為有「某個國家」一定會大吵大鬧主權二字，台灣的基金也經常受到排擠，但是現在台日韓在美國投資是美國政府的要求，並且美國政府也會指定專案，相當於是保護了台灣可以在美國參與新科技投資，不再受到中共干預，這其實是很大的優點。台灣其實不是不想投資，而是會被惡意排擠。

有些評論認為台積電承諾加碼投資四座晶圓廠，就已經包掉一半的投資了，其實台灣的投資額也沒有那麼多。對此，胡采蘋認為不需要這麼保守的看，投資人可以看看自己手上的美股部位，有多少都是科技股，其實台灣相當於得到了一個在美國市場投資2500億美元的機會，投資人自己都買了那麼多美國科技股，不會不知道中間的威力。

胡采蘋表示，台灣拿下15％稅率非常重要，這保證了各產業出口美國可以跟日韓歐盟站在同一條起跑線上，川普政府正在重塑美國與盟友之間的經濟模式，尤其是肅清中南美洲的中共勢力之後，甚至中東市場也可能有新的局面，自由經濟會得到新的市場規模。

最後，胡采蘋也提到市場關心的汽車關稅，今天行政院發布的內容主要是美方對我方的出口條件，沒有談到我方有哪些開放市場舉措，不過可以看到這次的內容包含了汽車零組件得到15％最優惠關稅，這個方向顯然是正確的，因為台灣汽車業強在零組件，每年三千億市場，七成是外銷，尤其是after market副廠零件。談判上面本來就是應該保零組件而放掉汽車關稅、貨物稅，沒有必要再保護這些已經拿中國零件組裝成假國產車的不爭氣車商了。相信很快就能聽到汽車關稅貨物稅的好消息。

