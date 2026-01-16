台美貿易協議達成 專家：半導體及傳產均可強化競爭力

台美貿易協議達成，資誠表示，半導體業在這一波擴大投資帶動下，勢必造成供應鏈移轉效應。（資誠提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台美關稅談判底定，安永會計師事務所指出，預期無論半導體產業或傳統製造業，皆將因關稅優惠而強化其國際競爭力，此次成果將進一步鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位；KPMG安侯建業也表示，台美關稅談判取得重大進展，為台灣在美國市場的產業布局奠定重要基礎。資誠（PwC）則提醒，美方為確保在先進製程晶片及AI的領先地位，在貿易協議簽署後，是否可能同步強化相關出口管制措施，後續待觀察。

台美關稅談判達成多項共識，包括：台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及相關產品等232條款關稅取得最優惠待遇等。安永會計師吳雅君表示，台灣為目前確認獲得美國「最惠半導體關稅待遇」的國家，未來台企在美國進行先進製程及封測等投資布局時，將享有全球最具競爭力的進口成本條件。不過，儘管雙方已完成技術性磋商，最終關稅結果仍有賴美國政府正式決策，而232潛在調查品項涉及台灣重要半導體業產品，以及美國貿易及外交政策走向也可能影響後續發展。

KPMG安侯建業會計師張智揚表示，台灣對等關稅從20%降至15%，與日本、韓國等競爭國享有相同稅率水準，使我國廠商在美國市場的競爭條件明顯改善，降低過去因稅負差距所產生的不利因素；且15%上限也使台灣商品對美銷售的成本更具可預測性，有助改善報價。不過，包括鋼、鐵等產品，仍須適用原本232條款關稅稅率，不會因本次協議而調降，且未來美方可能持續新增232調查品項，台美雙方已同意建立持續諮商機制，有助確保未來相關產業的台灣企業利益不受影響。

另，政府透過信用保證協助金融機構提供最高2500億美元授信額度，KPMG安侯建業會計師丁英泰分析，信用保證將是台商大規模赴美投資的重要支撑，可降低融資門檻與資金成本，提升企業在建廠初期的財務彈性；建議台商密切留意信用保證的具體申請方式、審核條件與適用範圍，並於政府公布相關細節後，評估如何有效運用此工具，以強化資金調度、提升海外投資效率並降低前期財務壓力。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，台灣輸美產品的稅率已大致底定，先前受到日韓稅率衝擊的機械、工具機產業可稍稍獲得喘息機會；半導體廠則可藉由投資美國得換取關稅減免，避免關稅造成的不確定性；此外，其他適用232條款的產品，汽車零組件、木材及木製品的稅率降至15%，學名藥、學名藥成分、航空零組件等為零稅率，對相關產業也是利多。她認為，半導體業在這一波擴大投資帶動下，勢必造成供應鏈移轉效應。

