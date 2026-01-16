台美關稅敲定15％且不疊加 齒輪傳動業者「回到非常好的狀態」

齒輪傳動業者黃進霖對於台美關稅敲定，認為這是回到最好的撞態。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台美關稅談判達成共識，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加。齒輪傳動業者黃進霖表示，這是回到非常好的狀態，無論是關稅或是匯率都回到原點，能夠有這樣的結果，真的非常感謝政府！

黃進霖指出，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇，從關稅敲定15％又不疊加，相對日、韓來說，台灣就具有隱形競爭力。而在其他國家尚未在232條款達成交易，台灣又確定取得最惠國待遇，解除特殊材料的限制，這對精密機械、工具機、自行車、水五金等傳統產業真是大有助力，相信很快就會回到產業的榮景。

請繼續往下閱讀...

黃進霖強調，台美關稅這一年來如同洗三溫暖，從去年4月很困難的32％，接下來還碰到台幣急速升值，再到去年8月先降到20％，再到今年1月傳來好消息的15％，如今匯率也回到31.5元，在這段很長的談判過程，終於迎來最好的狀態，非常感謝政府，讓業者等到了好的結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法