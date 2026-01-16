比照日韓歐稅率獲肯定 工商協進會盼投資台灣誘因同步到位

行政院副院長鄭麗君（中）在美國針對台美關稅磋商談判結果召開記者會。（翻攝直播）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美經貿談判達成共識，工商協進會對談判團隊能爭取到比照日、韓及歐盟等稅率待遇，且不疊加的保障，表達高度肯定，不過工商協進會也提醒政府企業投資、政府保證要審慎處理，並期待稅務便捷、人才派駐簽證配套盡速完成。

工商協進會建議應區分企業投資與政府保證兩部分審慎處理。針對2500 億美元的企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，工商協進會建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

而有關 2500 億美元之政府信用保證部分，政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證之授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

除了關稅待遇外，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐之簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

工商協進會期許政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施，工會也將持續扮演產官橋樑，協助台灣企業在台美經貿新架構下，穩健應對挑戰並掌握全球布局先機。

