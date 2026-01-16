2500億美元信保非投資額 趙堃成揭「最高明手段」：不花錢卻讓美方滿意！

勤業眾信財務顧問公司前總經理趙堃成認為，此次「2500億美元信用保證」，是談判團隊「非常高明的手段」（趙堃成提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美關稅談判終於拍板，對於談判結果，勤業眾信財務顧問前總經理趙堃成直言，顧及了「傳統產業的競爭力」，電子業也取得「最優待遇」，感佩「女力三超人」細緻耐磨堅守立場，為台灣取得最佳成果。他更搶先釐清易被外界誤解的「2500億美元信用保證」，強調「不是投資額」，而是「低風險卻可向美國宣示支持立場」，是談判團隊「非常高明的手段」。

在美國總統川普拋出對等關稅議題後，擁有豐富企業併購經驗、熟悉台美關係，更曾在研究所開設商務談判課的勤業眾信財務顧問前總經理趙堃成，依據各項數據搶先在去（2025）年5月初明確預測，台灣關稅將落在「10%至16%」間。今日結果出爐，趙堃成對於談判結果，認為「超出預期」，對台灣高度有利，不但兼顧了傳統產業的競爭力與電子半導體產業的核心利益，更可說搶先取得「全球最優惠條件」定位，讓韓國等晶片競爭國備感壓力。

請繼續往下閱讀...

但他特別點出此次談判重點之一的「2500億美元信用保證」，擔憂會讓外界誤解為「投資額」，解釋這就是台灣行之有年的「信保機制」、中小企業信保基金模式，核心是由信保基金當中小企業的「保證人」，協助企業向銀行申請貸款時分擔銀行授信風險，讓銀行更願意放款給有潛力、但擔保不足的中小企業。

趙堃成以數據指出，台灣中小企業信保基金規模龐大，近年協助融資金額常態性突破1.3 兆至1.8 兆元，累計已協助企業取得融資超過27兆元，保證金額直逼21兆元（近7000億美元），單月融資金額已連續24個月站上千億元，中小企業違約情況持續保持在較低水準。

趙堃成分析，台灣中小企業信保基金保證的對象，一般都是比較偏弱勢的企業，相對於有能力赴美投資的企業，是比較成熟、且財務能力較佳的公司，只是因為赴美投資會因為時間差，較難向美國銀行取得貸款，若由台灣政府提出信用保證，將可協助這些赴美投資產業取得初期資金，加速赴美投資產業發展的速度。

目前台灣對於中小企業的信保基金的規模保證額已高達近7000億美元的規模，遠高於此次台美關稅談判重點、對赴美投資企業給予上限2500億美元的保證金金額，且給予赴美投資企業保證的風險，會比台灣的中小企業來得低很多。趙堃成認為，這是一個非常低風險，又可以向美國表達支持台灣企業赴美投資的行動，「不花錢又有重大宣示效果」，是非常高明的手段。

至於其他的談判成果，包括15% 關稅、不再額外疊加 MFN（最惠國）不利條件，如此讓台灣傳產如工具機、重電等產業，與日本、韓國站在同一起跑線，趙堃成認為，在台灣土地、人力成本較低的前提下，反而強化台灣傳產對日韓的競爭力。其次，約70%電子業取得「232 條款最優待遇」，這對台積電與他的輝達、AMD等客戶是重大優勢，預期可能促使美國大客戶轉單、弱化韓國晶圓廠，且不只有台積電，聯電等成熟製程廠也可望受惠，可形成長期且結構性的競爭優勢。對美投資 2500億美元，則是企業自主且早已可達成，無須政府負擔。

趙堃成特別指出，此次的談判結果，讓他身為一個開研究所商務談判課的教授，也不禁要給予談判團隊至高的敬意及讚嘆，甚至認為其中許多過程，都可成為「教科書等級的材料」，期待未來有機會能向談判代表請教談判的策略及過程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法