關稅底定不疊加 毛豆業者：美國市場有望持續成長

〔記者楊媛婷／台北報導〕政院今（16日）公布對美關稅談判兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅，台灣輸美主要農產品項之一為毛豆，即使去年8月初遭課徵20%疊加關稅，輸美量去年逆勢成長逾17%，產業認為受益美國市場主要對手國中國遭課徵高關稅，但中國低價毛豆轉往日本倒貨，整體外銷還要觀察，但評估美國市場有望持續擴大。

隨美國政府於去年4月3日宣布將實施對等關稅，在3個月寬限期後去年8月初對台產品課徵20%疊加關稅，我方政府持續談判，並於今宣布取得兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅稅率，為最惠國待遇。

隨美國實施對等關稅，台灣毛豆輸美反逆勢成長，去年輸美產值達1586萬美元，較上一年度增加17.2%，台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啟評估，雖關稅最後以15%底定，但認為對輸美影響有限，主要是台灣毛豆在美國主要競爭對手為中國，隨中國被美課徵較高關稅，加上台灣毛豆品質好，在美國市場佔有優勢，但中國毛豆目前轉往我國毛豆外銷最大市場日本倒貨，我國毛豆去年輸日產值4960萬美元，較上一年度下降5.8%。

魏東啟指出，業界仍樂見美國市場銷量增加，尤其美國市場訂單沒有淡旺季，每個月數量穩定，日本市場則有淡旺季之分，旺季主要在每年4到7月，他說，目前農業部能協助產業界的可說是該做的都做了，包含提供工廠升級補助、冷鍊補助、外銷獎勵等，若要維持台灣毛豆競爭優勢，則希望高雄農改場能否盡速推出可降低病蟲害的新品種。

