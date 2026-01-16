自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅底定不疊加 毛豆業者：美國市場有望持續成長

2026/01/16 13:14

台灣毛豆品質好。（資料照）台灣毛豆品質好。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕政院今（16日）公布對美關稅談判兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅，台灣輸美主要農產品項之一為毛豆，即使去年8月初遭課徵20%疊加關稅，輸美量去年逆勢成長逾17%，產業認為受益美國市場主要對手國中國遭課徵高關稅，但中國低價毛豆轉往日本倒貨，整體外銷還要觀察，但評估美國市場有望持續擴大。

隨美國政府於去年4月3日宣布將實施對等關稅，在3個月寬限期後去年8月初對台產品課徵20%疊加關稅，我方政府持續談判，並於今宣布取得兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅稅率，為最惠國待遇。

隨美國實施對等關稅，台灣毛豆輸美反逆勢成長，去年輸美產值達1586萬美元，較上一年度增加17.2%，台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啟評估，雖關稅最後以15%底定，但認為對輸美影響有限，主要是台灣毛豆在美國主要競爭對手為中國，隨中國被美課徵較高關稅，加上台灣毛豆品質好，在美國市場佔有優勢，但中國毛豆目前轉往我國毛豆外銷最大市場日本倒貨，我國毛豆去年輸日產值4960萬美元，較上一年度下降5.8%。

魏東啟指出，業界仍樂見美國市場銷量增加，尤其美國市場訂單沒有淡旺季，每個月數量穩定，日本市場則有淡旺季之分，旺季主要在每年4到7月，他說，目前農業部能協助產業界的可說是該做的都做了，包含提供工廠升級補助、冷鍊補助、外銷獎勵等，若要維持台灣毛豆競爭優勢，則希望高雄農改場能否盡速推出可降低病蟲害的新品種。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財