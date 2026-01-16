存356萬開心退休！6旬夫妻養老生活慘被壓垮 原因竟是「女兒回家那天」

日媒以真實案例揭示，親情不該與金錢混為一談，幫助與縱容只有一線之隔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在高齡化與離婚率攀升的社會，越來越多家庭正面臨「成年子女返家同住」帶來的隱性風險。日本一對67歲的退休夫妻，原本規劃靠每月23萬日圓（約新台幣4.5萬元）的年金收入與合計1800萬日圓（約新台幣356萬元）的退休金，過著不奢華但安穩的老後生活，卻因38歲的次女返家，竟成了老後噩夢的開端，家計迅速失衡，妻子更忍不住悲喊「真的到極限了」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在神奈川縣獨棟住宅的佐藤夫妻（化名）今年67歲，丈夫每月年金14萬日圓，妻子和子（化名）9萬日圓，夫妻合計月收23萬日圓；再加上兩人合計1800萬日圓的退休金。雖談不上奢侈，但原本計畫在量力而為的前提下，偶爾旅行、外食，平靜度過老後生活。

請繼續往下閱讀...

沒想到，打亂一切的是二女兒惠子（化名，38歲）。惠子在婚姻第10年離婚後辭去工作，突然帶著行李回到父母家中，起初承諾「我先住一陣子，很快就會去找工作」，女兒神情認真地這麼說，和子選擇相信，接納她回家。然而現實卻完全不是這麼一回事。

惠子逐漸陷入晝伏夜出、生活起居全由父母負擔的狀態。最讓和子困擾的，是女兒的飲食狀況，也許是離婚壓力使然，惠子養成了深夜大量購買甜麵包與熟食、一次暴食的習慣，家中伙食費每月暴增超過2萬日圓（約新台幣4千元），連水電費、手機費與保險費也陸續由父母代墊，家庭收支每月出現近3萬日圓（約新台幣6千元）赤字。

衝突最終在某天爆發。有一天傍晚，和子回到客廳，發現女兒如往常般躺在暖桌裡，占據四分之三的空間滑手機。一句「可以把腳縮一下嗎？」換來漫不經心的回應「很擠嗎？」，壓抑已久的不滿瞬間潰堤。她直視女兒坦言「一起住可以，但我們也有老後生活。期限和錢的事，必須說清楚。」

專家指出，對已進入年金生活的家庭而言，即使沒有房租支出，年金23萬日圓在扣除食費、醫療費、稅金與交通開銷後，實際可動用資金相當有限，只要多一名成年家人同住，家計就可能迅速崩盤。若提早動用退休金，更將直接衝擊80歲以後的生活保障。

財務規劃師提醒，面對成年子女返家，父母必須及早劃清界線，包括明確要求生活費分攤、設定就業或搬離期限，並讓子女清楚了解退休金並非可無限支應的資源。「親情不該與金錢混為一談，幫助與縱容只有一線之隔。」專家強調，及早用數字談現實，才是避免老後破產、也保護家庭關係的關鍵一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法