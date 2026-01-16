台裔囝仔背景超大咖！46歲前軍官創業募資6.9億 外媒揭成功心路

余靖曾因為一次海外營救而聲名大噪。（本報資料照，記者何宗翰攝）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國一名前特種部隊軍官的人生充滿戲劇性，從NCAA一級網球選手、美國西點軍校畢業生、綠扁帽特種部隊軍官，到領導海外營救任務，再到現今網路安全新創公司Blackpanda的共同創辦人兼CEO，公司迄今已成功募資超過2200萬美元（約新台幣6.9億元）。而他不僅是台裔囝仔，同時也是前總統馬英九的外甥，因為一次海外營救而聲名大噪。

《CNBC》報導，美國前特種部隊軍官余靖（Gene Yu）出生於麻薩諸塞州康科德，10歲時搬到加州庫比蒂諾。他的舅舅是台灣前總統馬英九。作為在美國長大的亞裔男性，余靖表示，他經常內化社會傳遞的訊息「你不如人、不吸引人、不受重視、不平等。」這對他的自尊心造成不小影響。

這種自卑感，有時甚至在家庭中被放大。他早早學會將成就放在首位。他對《CNBC》說「在亞裔文化中，我們學到的是『表現就是愛』，或者更殘酷的是『不表現就是沒有愛』。」早年的經歷讓他以追求成就來保護受傷的自己。

17歲時，他直赴西點軍校，之後加入美國陸軍特種部隊服役，多年嚴格訓練與高強度生活塑造了他堅韌的工作態度。他說「在西點軍校，你早上5點就得起床，然後晚上12點才睡……而且一周6天都要上課，沒有暑假」，他表示，「所以我絕對知道如何努力工作，這一點毋庸置疑，我認為這對我現在的工作很有幫助。」

2009年，余靖的軍旅生涯迎來轉折點。他說，「當時我舅舅是台灣的總統，這件事曾引發過調查，而那時我正在特種部隊服役」，這段時期讓他開始思考自己的未來。最終，決定離開軍隊，這讓他感到迷惘和被放逐。

在隨後的幾年裡，他努力尋找新的自我認同感。他花了幾年時間學習中文，並回到約翰霍普金斯大學攻讀研究所，之後被瑞士信貸聘為股票交易員。2012年，他加入Palantir Technologies，雖然很快愛上這份工作，但2013年卻被裁員，那是他人生中最艱難的時光。

2013年，一位名叫Evelyn Chang（張安薇）的家族朋友遭到阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）恐怖組織綁架，使余靖再次行動起來。他組織團隊赴菲律賓，經過35天成功營救。這次行動也啟發了他創立網路安全公司Blackpanda的理念。

他意識到，面對網路攻擊的企業，需要像處理綁架或贖金危機一樣的即時、全天候支援。他說，「物理安全世界的模式，必須複製到數位世界。網路安全正缺少這一塊。」於是，他與前綠扁帽隊友合作，共同打造Blackpanda。

如今，回顧過去，余靖認為將身份與成就掛鉤是一場「被設計好的遊戲，每次追求下一個成就時，你以為一切都會好，但如果你從未療癒原本的創傷，任何人仍可以用不同方式傷害你。」

