美台關稅敲定 國科會主委吳誠文：台灣半導體業未來機會將增加

國科會主委吳誠文。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕政院今（16日）公布對美關稅談判兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅，台灣半導體與科技企業將對美投資2500億美元，並由台灣政府提供赴美投資企業2500億美元信保，國科會主委吳誠文表示，本次對美投資方案採取台灣模式，台灣廠商未來機會有望增加。

台美關稅談判敲定對等關稅自20%降為15%，並且不疊加半導體232關稅條款取得最優惠待遇，台灣半導體與科技企業則將對新增直接投資2500億美元，包含在透過「根留台灣、布局全球」的台灣模式，在美建立與擴展先進半導體、能源、人工智慧的生產與創新產能，台灣政府則須協助提供赴美投資企業2500億美元信用擔保，支持在美建立與擴展完整供應鏈與生態系統。

吳誠文今受訪表示，美國與台灣半導體合作已久，隨關稅底定後，對台灣科技半導體廠商機會將有望增加，這次投資美國採台灣模式，將集合台灣產業鏈協助投資，並建立在美包含半導體產業、AI雲端設備等聚落，經濟部也已協助台灣企業促成相關合作，未來若可成功，對台灣整體供應鏈很重要。

吳誠文指出，國科會主責為科技研發，也跟美國NSF、NIST等學研單位有合作項目，會持續加強合作研究。

